'Ekonomideki dönüşümü yakalayan yoluna devam eder'

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Dünya ile birlikte Türkiye ekonomisinin de büyük bir dönüşümden geçtiğini söyleyen Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, artık ‘yeni nesil’ sanayicilik kurallarının geçerli olduğunu düşünüyor.

Ekonominin her alanında teknoloji ‘olmazsa olmaz’ şeklinde yorumlayan Koçer, bu nedenle yeni finansman desteklerinin teknoloji odaklı olmasını umut verici buldu.

Özellikle Yatırım Avans Kredileri (YAK) düzenlemelerinin ciddi kolaylıklar sağladığını söyleyen Koçer, “Finansman kapsamının teknoloji tabanlı girişimler olması gelecek açısından umut verici bir gelişme. Ülkemizin bu alanlarda yatırımlarını artırarak güçlü markalar çıkartması gerekiyor. Ekonominin içinde bulunduğu dönüşümü düşündüğümüzde bu destek oldukça kıymetli” dedi.

"İstihdamın yolu teknolojiye yatırım"

Bugün Türk iş dünyasının en önemli sorunlarından birini istihdam olarak gösteren Koçer, “GAGİAD olarak meslek liseleriyle yaptığımız protokollerle üyelerimize ve sanayiye personel yetiştirme noktasında çalışıyoruz. Ama ne yaparsanız yapın, değişen dünyada bu sorunu çözmek istiyorsak teknoloji odaklı olmalıyız. Bir taraftan çalışan kalitesini artırmak için yatırımlar yaparken diğer yandan da daha az işçi ile daha çok verim alabilecek adımlar atmalıyız. İşimizi teknoloji odaklı geliştirmeliyiz. Bunun başka bir yolu yok” diye konuştu.

Yeni kuşağın bu yolda adımlar attığını söyleyen Koçer, “Aynı işi değiştirerek yapmak istiyoruz. Yani gelenekselden çıkıp kendini yenilemek istiyor. Gaziantep’in ihracat başarısının arkasındaki en büyük etken kendini sürekli yenilemesi, Ar-Ge ve inovasyonla yeni işler üretmesi” yorumunu yaptı.

"Stratejik yatırımlara destek olumlu bir adım"

Finansmana erişimin uzun zamandır sorun olduğunu, bugün ise erişimin maliyetli bir hal aldığını dile getiren Cihan Koçer, şöyle devam etti: “Başta Eximbank tarafından ihracatçılara sağlanan kolaylıklar olmak üzere stratejik yatırımlara verilen, verilmesi planlanan destekler çok kıymetli. Bu desteklerin katma değer sağlayan sektörleri de kapsamına alarak genişlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar inşaat başta olmak üzere pek çok sektör desteklendi. Kendisine bağlı 250 sektörü etkileyen inşaat gibi lokomotif sektörlerinin desteklenmesini kıymetli bulmakla birlikte, bu desteklerin yatırıma, istihdama, üretime, sanayiye daha çok verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Stratejik sektörleri destekleyerek istikrarlı bir ekonomi yolunda güçlü bir adımı atmış oluruz.”

"İnsan kaynağı bulmak zor"

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremler nedeniyle bölgede sanayinin de büyük yara aldığını kaydeden Koçer, “Gaziantep de depremlerden etkilenen illerden biriydi. Özellikle Nurdağı ve Islahiye ilçelerimizde ciddi hasarlarla karşılaştık ama tabi diğer illere göre yıkım daha azdı diyebiliriz. Depremin ekonomiye etkisini değerlendirirsek; Gaziantep olarak, bu süreçte en büyük tesellimiz fabrikaların çok hasar almaması oldu. Bugün artık bölgedeki illerde de fabrikalar çalışmaya başladı ama bu kez de nitelikli insan kaynağına erişim zorlaştı. Aslında bu Gaziantep ve Türkiye’nin en önemli sorunu. Deprem sonrası oluşan iç göçün de etkisiyle insan kaynağı büyük problem oldu” dedi.

2022’yi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 12,3 milyar, Gaziantep’in ise 10,5 milyar ihracatla kapattığını hatırlatan Koçer, “Depremin etkilediği 11 ilin toplam ihracatının 20,5 milyar dolar olduğunu düşünürsek Gaziantep’in 10,5 milyar dolarlık ihracat hacmiyle bölge için ne denli stratejik bir rol üstlendiğini daha iyi görebiliriz. Deprem etkisine rağmen kentimiz ve bölgemiz hızla toparlanarak geçen yıla yakın bir performans göstermeye başladı. 2023’ün ilk 11 ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 10 milyar 677 milyon 139 bin dolar, Gaziantep’in ise 9 milyar 152 milyon 623 bin dolar ihracata ulaştığını görüyoruz. TÜİK'e göre Gaziantep yaklaşık 2 milyar 657 milyon dolar dış ticaret fazlası veriyor” diye konuştu.

Festival kenti olacak

Ekonomi ve gastronominin yanı sıra Gaziantep’in kültürel zenginliklerini ortaya çıkarmak, sanatseverlerin ilham alacağı bir vaha yaratmak hedefiyle yola çıkan GAGİAD, Gaziantep’in mevcut algısı ve değerlerinin yanına “sanat şehri” unvanını da eklemeyi amaçlıyor. GAGİAD Kültür Sanat Festivali’nin ilkini bu sene organize eden dernek, festivali geleneksel hale getirip kültür turizminde de marka olmak istiyor.