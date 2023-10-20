150 milyon dolarlık yatırımda teslimler başlıyor

Yıl sonunda, 3’üncü ve son etabın da tamamlanmasıyla tamamı teslim edilecek olan dev proje, bin 681 konut ve 125 ticari üniteden oluşuyor. Toplam 67 bin metrekare arsa üzerinde altışar ve yedişer katlı 27 bloktan oluşan projenin tamamının yıl sonunda teslim edilmesi planlanıyor.

Toplam 150 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen dev proje ‘Meydan Ardıçlı’da toplam üç etapta bin 681 konut ve 125 ticari ünite yer alıyor. Projede; F bloklar prestij kitlesine, A ve D bloklar genç kitleye B ve C bloklar ailelere hitap ediyor. ‘Meydan Ardıçlı’ sakinlerine 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere beş ayrı daire seçeneği sunuyor.

Projede daire büyüklükleri 41 ile 228 metrekare arasında

Konutların metrekare büyüklükleri ise 41 ile 228 metrekare arasında değişiyor. Yüzde 90’ı satılmış durumda olan proje, kamuya açık alışveriş ve eğlence imkanı sunan caddeleriyle de dikkat çekiyor. Projedeki ticari alanlar ise her türlü ihtiyacın karşılanmasına yönelik şekilde hizmet veriyor.