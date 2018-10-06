3. İstanbul’da konut fiyatına dükkan satacak

06 Ekim 2018

Leyla İLHAN

Al Zamil, Seha Yapı, Adesa ve Fuzul Grup’un bir araya gelerek oluşturduğu ASAF İş Ortaklığı’nın Başakşehir Belediyesi ile hasılat paylaşım modeliyle geliştirdiği 3. İstanbul projesinde yer alan 55 cadde dükkan açık arttırma modeliyle satılacak. 21 Ekim’de yapılacak açık artırmada dükkanların fiyatı ise 550 bin TL ile 2 milyon arasında.

Projeyle ilgili bilgi veren 3.İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık, 3 etap halinde yapılan 3.İstanbul’un 2016 yılı sonlarında satışa çıktığını belirterek, “Bu süre içinde 1 ve 2. etaptaki 579 adet konutun yüzde 90’ı satıldı. Burada yer alan 55 cadde dükkanı ise açık artırma yoluyla satacağız. Çok avantajlı ödeme koşulları sunduk. Yüzde 3 peşinat, yüzde 10 KDV indirimi ve taksit ödemeye teslimde ödeme gibi imkanlar sunduk” dedi. 6 ay sonra teslim edilecek dükkanlarda aylık taksitlerin 1660 TL’den başladığını aktaran Saylık şöyle konuştu: “Böylece daire fiyatına dükkan satmış oluyoruz. Bu satışlardan 78 ila 80 milyon TL arasında hasılat bekliyoruz” dedi. Toplam 1200 konut ve 80 adet home ofis AVM ve cadde üzeri olmak üzere 220 adet dükkanın yer aldığı projenin ilk iki etabındaki konutlarda yaşamın ise 2019 yılının Haziran- Temmuz aylarında başlaması bekleniyor.

Bahçeşehir Göleti yıl sonunda açılıyor

Toplantıda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise, mega projelere ev sahipliği yapan Başakşehir’in 2017 yılında İstanbul’da en fazla göç alan ilçe konumunda olduğunu belirterek, “3. İstanbul projesinin yapıldığı bölgede çalışmaları süren Türkiye en büyük kent meydanı ve botanik park bu ay içinde açılacak. Şehir hastanesi ise 2020 yılında açılacak. Böylece günde 100 bin nüfus gelecek. Bu da bölgede ilgili iş yerlerinin açılmasını sağlayacak” dedi. Kartoğlu, bölgede emsallerin 1.5 -2 gibi düşük oranlarda olması ve kişi başına düşen yeşil alan oranlarının yüksek olmasının da Başakşehir’i cazip hale getirdiğini kaydetti. 3. İstanbul’un dışında Gölet Atmaca projesinin dükkan kısımları ile bir sosyal konut projesi olan Gölet Konutları’nın hasılat paylaşım modeliyle yaptıklarını aktaran Kartoğlu, “Gölet bölgesinde devam eden çalışmalarla ilgili herhangi hukuki bir problem yok. Yıl sonunda sistemi komple açmış olacağız” dedi.

“Bitmemiş projeden daire alana da vatandaşlık verilmeli”



3.İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akbal 250 bin dolara konut alan yabancıya vatandaşlık hakkında konuştu. Projedeki satışların yüzde 25’inin yabancılara, yüzde 75’inin yerli alıcılara gerçekleştiğini aktaran Akbal, “Şu ana kadar projemizden 10 farklı ülkeden 95 adet yabancı gayrimenkul alımı gerçekleştirdi. Bu aşamada yabancıya vatandaşlık hakkı 250 bin dolara tapuya bağlandı. Tapu vermeye hazır projeler bu kapsamda değerlendirildi. Halbuki devam eden projeler satış vaadi sözleşmesi üzerinden de verilmesi talebimiz var. Sektörün asıl ihtiyacı olan markalı projeler. Noter onaylı, gerekirse adam bankaya yatırsın garanti altına alınsın, markalı konut üreticisi de kendi konutunu satabilsin” dedi.