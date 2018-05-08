3.5 yıllık stok KDV indirimi ile eriyecek

08 Mayıs 2018

Türkiye’de seçimlerin öne çekilmesinin ardından art arda açılan ekonomi paketleri arasında yer alan konutta KDV oranlarının yüzde 18’den 8’e çekilmesi ve tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesi konut sektöründe yüzleri güldürdü. Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1’e çekileceği de konut alımlarının önünü açacak bir başka gelişme olarak gündeme geldi.

Coldwell Banker Türkiye’nin Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden birinci el satış konut üretimi ve satışı üzerinden yaptığı çalışmaya göre, Türkiye’de 3,5 yıllık konut stoğu bulunuyor.

Bu stok verisini değerlendiren Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, “Çünkü 2013 yılında 840 bin daire için iskan alındı ancak 530 bin daire satıldı; aradaki fark 310 bin... Bu fark 2014’te 490 bin, 2015’te yaklaşık 300 bin, 2016’da yaklaşık 370 bin, 2017’de yaklaşık 670 bin olarak gerçekleşti. Yani toplamda 2 milyon 130 bin konut stoğundan bahsediyoruz. Son 5 yıl 1. el konut satış ortalamasına baktığımızda 590 bin adet/yıl konut satıldığını görüyoruz. Bu da 1 Ocak 2018 itibariyle yeni inşaat ruhsatı verilmeyeceği varsayımı gerçekleşse dahi 3,5 yıllık 1. el konut stoğundan bahsediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bu noktada hükümetin attığı adımların önemli olduğunu kaydeden Taş, alınan önlemleri şöyle değerlendirdi:

"2017’de 1 milyon 409 bin konut satışı ile rekor kırıldı. Bunda elbette Emlak Konut GYO öncülüğünde başlatılan 240 ay vade gibi ilk olma özelliği taşıyan kampanyaların olumlu etkisi oldu ancak asıl etki tapu harcında indirim, KDV’de indirim ve damga vergisinden muafiyet gibi yasal düzenlemelerle geldi. Sektörün bu yıl içinde beklentisi bu yöndeydi. Alınan kararları bu anlamda olumlu karşılıyorum.”

"Fiyatlarda alım gücü dikkate alınmalı"

İstanbul İnşaatçılar Derneği’nin (İNDER) yakın zamanda gerçekleştirdiği araştırmaya da dikkat çeken Taş, "Türkiye’de konut ihtiyacı olan kesimin yüzde 85’inin gelir seviyesi orta ve ortanın altında. Veriler, bu kesimin ağırlıkla iki kişinin çalıştığı ve aylık gelirlerinin yaklaşık 6 bin lira olduğu hanelerden oluştuğunu gösteriyor. Bu ailelerin konut için ayırabilecekleri aylık asgari miktarın 2 bin lira civarında olacağını varsaydığımızda alabilecekleri brüt 70 -75 metrekarelik dairenin metrekare satış fiyatı 2,5 ila 3 bin lira arasında olması gerekiyor. Bu fiyatlardan konut satılabilmesi için üretimde arsa girdisinin ise metrekare başına 250 – 500 TL civarında olması gerekiyor” dedi.

Taş, bu kesime dönük üretim yapıldığında 4.5 yılda ilk elden satılan konut miktarının 3 milyon 6 bin yerine 4.5 milyon olabileceğinin de altını çizdi.