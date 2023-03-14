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Ankara'da kiralık daire fiyatlarında büyük artış

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, Başkent Ankara’da emlak piyasasında ciddi hareketlilik olduğunu belirterek, “Ankara'da emlak fiyatlarında 2 haftadır çok ciddi bir artış var” dedi.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından olası İstanbul depremi bir kez daha gündeme geldi. Felaketle birlikte, megakent İstanbul'dan çevre illere göç hız kazandı. İstanbulluların tercih ettiği şehirlerden bir tanesi de başkent Ankara oldu. Ankara aynı zamanda binlerce depremzedeye ev sahipliği yapmaya başladı.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, Ankara emlak piyasasında son günlerde ciddi bir hareketlilik olduğunu söyledi. Bloomberg HT canlı yayınında konuşan Akçam, "Ankara’da 11 ilden gelen 350 bine yakın depremzede vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu rakam her geçen gün artıyor" dedi.

Astronomik fiyatlar isteyenler var

"Zaten kiralık sıkıntımız vardı, bu kadar nüfus da Ankara’ya gelince ciddi anlamda kiralık tarafında sorunlar yaşıyoruz" diyen Akçam, kentte zaman zaman astronomik fiyatlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Satılık tarafın kiralığa göre biraz daha yavaş gittiğini söyleyen Akçam “Rakamlarda 2 haftadır çok ciddi bir artış var. Fiyatlar yüzde 65 oranında yukarıya çıktı" diye konuştu.

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