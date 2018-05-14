Bahadır: Konutta bekle gör durumundaki alıcı harekete geçecek

14 Mayıs 2018

Bahadır İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Bahadır, konut sektöründeki KDV ve tapu harçlarındaki indirim ile birlikte konut kredi faiz oranlarındaki düşüşün sektörü hareketlendireceğini söyledi.

Bu yılın ilk dört ayında genel anlamda durgun ve beklemeyi tercih eden bir alıcı kitlesi olduğunu, faizlerle ilgili değişiklik sonrası ise bekle gör durumundaki alıcının harekete geçeceğini kaydeden Bahadır, faizlerin yüzde 1 olan psikolojik sınırın altına inmesinin konut pazarını hareketlendireceğinin altını çizdi. Bahadır, “Ana hedef konut pazarını canlandırmak olduğu için, bu aksiyonun kamu bankalarının dışında diğer bankalar tarafında da hızlıca alınması sektörde ciddi bir hareketlilik oluşturacaktır. Bir süredir yaşanan durgunluğun harekete dönüşeceği ve satışları olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Nitekim bu haberlerle beraber bizim satış ofisimizde de bir hareketlenme başladı” dedi.

Konut sektörüne sunulan avantajların kısıtlı süreli değil kalıcı olmasının sağlanmasının olumlu sonuçlar getireceğini vurgulayan Bahadır, başta kredi faizlerinin düşüşü olmak üzere, KDV ve tapu harçlarındaki indirimlerin alıcılar için büyük fırsat oluşturduğunu belirtti. Bahadır, “Dolayısı ile gerek yatırım gerekse oturum amaçlı tüm satın almalarda stokların erimesi dışında yeni satışa çıkacak projelere de ilgi artışı olmasını bekliyoruz” diye konuştu.