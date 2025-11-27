Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuru 5,3 milyonu aştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Kasım’da başvuruları başlayan Yüzyılın Konut Projesi’ne 5 milyon 314 bin kişinin müracaat ettiğini açıkladı.

Başvuru rakamının Cumhuriyet tarihinde kamu eliyle yürütülen projeler arasında “en yüksek ilgiyi gören proje” olarak kayıtlara geçtiğini belirten Kurum, “Milletimiz devletine, hükümetine ve liderine güveniyor. Bu ilgi, projeye olan inancın en somut göstergesidir” dedi.

Bakan Kurum, ilk kuraların 29 Aralık’ta çekileceğini, ardından temel atma sürecinin hızla başlayacağını dile getirerek, “500 bin konutun ilk anahtarlarını Mart 2027’de teslim edeceğiz. Bu projeyle vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı fahiş kira ve konut fiyatlarını da aşağı çekeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.