Bakan Kurum'dan İstanbullulara kiralık konut müjdesi: Hak sahibi olanlar 3 yıl oturabilecek

Bakan Kurum, katıldığı bir televizyon programında İstanbul’daki barınma ve kira sorununa yönelik hayata geçirilen "Kiralık Sosyal Konut Projesi"nin detaylarını paylaştı.

Projenin takvimine ilişkin bilgi veren Kurum, ağustos ayında ilk etapta 2 bin kiralık konutun hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi. Kurum, projenin kapsamının genişletileceğini belirterek, "Kiralık konutlar dağda bayırda olmayacak, doğrudan şehir merkezlerinde yer alacak. Hedefimiz 3 yıl içinde toplam 15 bin konutu tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır." dedi.

Piyasa fiyatının yarısından düşük kira bedeli

Bakan Kurum, projeden öncelikle ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanacağını, ayrıca kentsel dönüşüm sürecindeki vatandaşlara da özel kontenjan ayrılacağını vurguladı. Sosyal konutların kira bedellerine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Vatandaşımız evini dönüştürmek istiyor ancak kira desteğiyle uygun ev bulamadığı için dönüşüme giremiyor. Bu durumdaki vatandaşlarımızı kurayla belirleyeceğiz. Örneğin bölgedeki kira bedeli 30 bin liraysa, biz bunun yarısı, belki de yarısının da altında bir bedelle bu evleri kiralayacağız. Çok uygun şartlarda, belirlenen vatandaşlarımız bu evlerde 3 yıl boyunca ikamet edebilecek."

Merkezi konum ve güvenli barınma

Özellikle dar gelirli vatandaşların merkezi konumlarda uygun fiyatlarla güvenli barınma imkanına kavuşmasını amaçladıklarını kaydeden Kurum, projenin kentsel dönüşüm sürecini de hızlandıracak bir "rezerv konut" işlevi göreceğine dikkati çekti.