Yatırımcı altından çıktı, yeni rota konut oldu

Dünyada yaşanan ve özel­likle Orta Doğu’daki geri­limin etkisiyle yatırımın yönü yeniden değişmeye başladı. Bundan hiç kuşkusuz Türkiye’de etkilendi. Güvenli liman olarak görülen altına ilgi belirgin bir şe­kilde düşmeye devam ederken, rota taşınmazlara kaymaya baş­ladı.

Altın fiyatları savaşla birlik­te beklenen ralliyi yapmadı. Gü­venli liman algısı sarsıldı. Panik satışları arttı, piyasa ayrıştı. Tür­kiye Cumhuriyet Merkez Banka­sı (TCMB), 3 bin 103 hane halkı tarafından yanıtlanan nisan ayına ilişkin “Hanehalkı Beklenti An­keti” verilerini yayımladı. Ankete göre, ‘altın alırım’ diyenlerin oranı Mart 2026’da yüzde 55,2 seviye­sindeyken, Nisan 2026’da güven­li liman tercihi 6,4 puan düşüşle yüzde 48,8’e geriledi.

Bu düşüş Or­ta Doğu’da yaşanan savaşın başın­dan beri en çok tercih edilen ya­tırım aracı olan altın yatırımında belirgin bir vites düşüşüne işaret etti. Fakat buna rağmen altın ya­tırım tarafında ilk sıradaki yerini koruyor. Sarı metal yatırımındaki düşüşe karşın gayrimenkul tara­fında dikkat çeken bir artış yaşan­dı. Mart ayında ev, dükkan, arsa alırım diyenlerin oranı yüzde 28,5 seviyesindeydi. Nisanda da artış sürdü. 4,9 puan artan ‘taşınmaz alırım’ diyenlerin oranıyla birlik­te, nisanda yüzde 33,4 seviyeleri görüldü. Hanehalkındaki bu hare­ketlenme yeniden taşınmaz ve fi­ziki varlıklara yatırımların kaydı­ğını ortaya koydu.

Gayrimenkule yönelimde en belirleyici unsur ise konut fiyat­larında beklenen değişimler oldu. Bu konutun yeniden yatırım aracı olarak cazibesini koruduğunu or­taya koydu. Ankete göre, hanehal­kı 12 ay sonrasında konut fiyat ar­tışı beklentisini yüzde 35,2 seviye­sinde tuttu.

Fakat katılımcıların yüzde 65,2’si fiyatların artmasını bekliyor. Yatırım tercihlerinin de­mografik dağılımına bakıldığın­da da ankete cevap verenlerde en yüksek oran yüzde 54,7 ile erkek­lerde. Kadınların oranı ise yüzde 45,3 seviyesinde. 18-39 yaş aralı­ğının daha fazla yatırım eğilimin­de olduğu görülürken, 55 yaş ve üstünde bu oran daha düşük. Gelir düzeyinde de asgari ücret ve altın­da oran yüksek. Orta okul ve lise mezunlarında da dikkat çeken da­ğılımlar var.

Enflasyon algısı yön belirliyor

Hanehalkının enflasyon bek­lentilerindeki yüksek seyir de ya­tırım tercihlerinde etkili olmaya devam ediyor. Yüksek enflasyon beklentisi, tasarruf sahiplerini kısa vadeli araçlardan ziyade de­ğerini koruyabileceğini düşün­düğü varlıklara yönlendiriyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi nisanda yüzde 51,56’ya yükseldi. Ankette 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 52,12 TL ile sınırlı bir değişim gösterdi. Kur tarafın­da sert bir sıçrama beklentisinin olmaması, yatırımcıların döviz yerine alternatif araçlara yönel­mesini destekleyen bir unsur ola­rak öne çıktı.

Gıda fiyatlarında artış beklentisi devam ediyor

Hane halkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değer­lendirdiği ve gelecek 12 ay için fi­yatlarının en çok artmasını bek­lediği ürün/hizmet grupları ‘gıda’ ile ‘yakıt ve enerji’ oldu. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılım­cıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 40,7’ye çıktı.

Piyasa ile vatandaş arasındaki makas açıldı

TCMB’nin Nisan 2026 Sektörel Enflasyon Beklentileri raporu da enflasyondaki ayrışmayı ortaya koydu. Piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri arasındaki fark, nisan ayında belirgin şekilde açıldı. Rapora göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için yüzde 23,39, reel sektör için yüzde 33,70 ve hanehalkı için yüzde 51,56 olarak hesaplandı.

Böylece farklı kesimlerin enflasyon beklentileri arasında yaklaşık 28 puanlık bir fark ortaya çıktı. Nisan ayında üç kesimde de beklentilerin yukarı yönlü güncellendi. Bir önceki aya göre piyasa katılımcılarının beklentisi 1,22 puan, reel sektörün beklentisi 0,80 puan ve hanehalkının beklentisi 1,67 puan artış kaydetti. Uzmanlar verilerdeki artışlar karşısında, enflasyonla mücadele sürecine ilişkin temkinli duruşun sürdüğüne işaret etti. Hanehalkının enflasyona ilişkin beklentisi de zayıf. Önümüzdeki 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyenlerin oranı yüzde 14,57 seviyesinde kaldı.