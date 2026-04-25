Yatırımcı altından çıktı, yeni rota konut oldu
Yatırım tercihlerinde dengeler değişti. Altına ilgi zayıflarken, hanehalkı birikimlerini yeniden taşınmazlara yönlendirdi. Beklenen ralli sınırlı olurken, altında savaş sonrası 3 aylık zirvenin altında kaldı. TCMB verilerine göre, altındaki düşüşe karşılık gayrimenkulde dikkat çeken bir artış yaşandı.
Dünyada yaşanan ve özellikle Orta Doğu’daki gerilimin etkisiyle yatırımın yönü yeniden değişmeye başladı. Bundan hiç kuşkusuz Türkiye’de etkilendi. Güvenli liman olarak görülen altına ilgi belirgin bir şekilde düşmeye devam ederken, rota taşınmazlara kaymaya başladı.
Altın fiyatları savaşla birlikte beklenen ralliyi yapmadı. Güvenli liman algısı sarsıldı. Panik satışları arttı, piyasa ayrıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 103 hane halkı tarafından yanıtlanan nisan ayına ilişkin “Hanehalkı Beklenti Anketi” verilerini yayımladı. Ankete göre, ‘altın alırım’ diyenlerin oranı Mart 2026’da yüzde 55,2 seviyesindeyken, Nisan 2026’da güvenli liman tercihi 6,4 puan düşüşle yüzde 48,8’e geriledi.
Bu düşüş Orta Doğu’da yaşanan savaşın başından beri en çok tercih edilen yatırım aracı olan altın yatırımında belirgin bir vites düşüşüne işaret etti. Fakat buna rağmen altın yatırım tarafında ilk sıradaki yerini koruyor. Sarı metal yatırımındaki düşüşe karşın gayrimenkul tarafında dikkat çeken bir artış yaşandı. Mart ayında ev, dükkan, arsa alırım diyenlerin oranı yüzde 28,5 seviyesindeydi. Nisanda da artış sürdü. 4,9 puan artan ‘taşınmaz alırım’ diyenlerin oranıyla birlikte, nisanda yüzde 33,4 seviyeleri görüldü. Hanehalkındaki bu hareketlenme yeniden taşınmaz ve fiziki varlıklara yatırımların kaydığını ortaya koydu.
Gayrimenkule yönelimde en belirleyici unsur ise konut fiyatlarında beklenen değişimler oldu. Bu konutun yeniden yatırım aracı olarak cazibesini koruduğunu ortaya koydu. Ankete göre, hanehalkı 12 ay sonrasında konut fiyat artışı beklentisini yüzde 35,2 seviyesinde tuttu.
Fakat katılımcıların yüzde 65,2’si fiyatların artmasını bekliyor. Yatırım tercihlerinin demografik dağılımına bakıldığında da ankete cevap verenlerde en yüksek oran yüzde 54,7 ile erkeklerde. Kadınların oranı ise yüzde 45,3 seviyesinde. 18-39 yaş aralığının daha fazla yatırım eğiliminde olduğu görülürken, 55 yaş ve üstünde bu oran daha düşük. Gelir düzeyinde de asgari ücret ve altında oran yüksek. Orta okul ve lise mezunlarında da dikkat çeken dağılımlar var.
Enflasyon algısı yön belirliyor
Hanehalkının enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir de yatırım tercihlerinde etkili olmaya devam ediyor. Yüksek enflasyon beklentisi, tasarruf sahiplerini kısa vadeli araçlardan ziyade değerini koruyabileceğini düşündüğü varlıklara yönlendiriyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi nisanda yüzde 51,56’ya yükseldi. Ankette 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 52,12 TL ile sınırlı bir değişim gösterdi. Kur tarafında sert bir sıçrama beklentisinin olmaması, yatırımcıların döviz yerine alternatif araçlara yönelmesini destekleyen bir unsur olarak öne çıktı.
Gıda fiyatlarında artış beklentisi devam ediyor
Hane halkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ‘gıda’ ile ‘yakıt ve enerji’ oldu. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 40,7’ye çıktı.
Piyasa ile vatandaş arasındaki makas açıldı
TCMB’nin Nisan 2026 Sektörel Enflasyon Beklentileri raporu da enflasyondaki ayrışmayı ortaya koydu. Piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri arasındaki fark, nisan ayında belirgin şekilde açıldı. Rapora göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için yüzde 23,39, reel sektör için yüzde 33,70 ve hanehalkı için yüzde 51,56 olarak hesaplandı.
Böylece farklı kesimlerin enflasyon beklentileri arasında yaklaşık 28 puanlık bir fark ortaya çıktı. Nisan ayında üç kesimde de beklentilerin yukarı yönlü güncellendi. Bir önceki aya göre piyasa katılımcılarının beklentisi 1,22 puan, reel sektörün beklentisi 0,80 puan ve hanehalkının beklentisi 1,67 puan artış kaydetti. Uzmanlar verilerdeki artışlar karşısında, enflasyonla mücadele sürecine ilişkin temkinli duruşun sürdüğüne işaret etti. Hanehalkının enflasyona ilişkin beklentisi de zayıf. Önümüzdeki 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyenlerin oranı yüzde 14,57 seviyesinde kaldı.