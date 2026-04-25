Gayrimenkule en nadir yatırım dönemlerinden biri yaşanıyor

Hamide HANGÜL

Böylelikle konut fiyatlarındaki artış, son 25 ayda enflasyonun altında kalmaya devam etti. İnşaat maliyetleri artarken, konut fiyatlarındaki reel düşüşe değinen Türkerler Holding GYO Satış ve Pazarlama Direktörü Dilek Karagöz, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yatırımcı açısından, gayrimenkul yatırımı yapabileceği en nadir dönemlerden biri bu. Şöyle düşünün, yeni yapılacak projelerde artı, metrekare birim fiyatının dipten olma şansı yok.

Yani 3 bin 500-4 bin, 5 bin doları bulan arsa maliyetine bağlı olarak metrekare birim fiyatları var. Çünkü sadece inşaat maliyetiyle ilerlemiyorsunuz ki arsa maliyeti de var. Şehrin göbeğindeki bir arsa maliyeti ile diğer bölgelerdeki arsa maliyeti zaten aynı değil, inanılmaz yükseliyor. Bugün zaten yeni çıkacak bir projeyi, bitmiş bir ürünün maliyetinin çok çok üstünde alıyorsunuz. Alıcı da bunun farkında.”

“konut mu yoksa mevduat mı diye ikilemde kalıyor”

Mevduat faizlerinin halen yukarıda olduğuna işaret eden Karagöz, bunun peşin alımları da etkilediğini, konut alıcısının ikilemde kaldığını belirterek, “Mesela geliyorlar çok beğeniyorlar, ancak mevduata mı kalsam yoksa konuta mı gitsen diye ikilemde kalıyor” dedi. Türkerler Çiftçi Towers için kampanya başlattıklarını açıklayan Karagöz, “Bu kapsamda yüzde 25 peşin indirimi ve 12 ay vade yapıyoruz. Sıfır KDV ile teslim alıyorsunuz.

Bitmiş bir ürün alıyorsunuz. Lokasyon açısından da bölgenin metrekare birim fiyatları belli. O açıdan da biz önemli bir fırsat sunuyoruz. Ortalama metrekare fiyatı 10 bin dolar civarında. Zemin etüdü de ZA, yani direkt kaya üstündesiniz. AVM’nin açılmasıyla da buranın minimum yüzde 30 değer kazanması öngörülüyor. O nedenle şu anda bu kampanya esasen bir fırsat” dedi. Karagöz, projede daire fiyatlarının 2 milyon dolardan başladığını söyledi.

Projede satışların genelde referansla olduğunu söyleyen Karagöz, “Yani bir kişi daire satın aldığı zaman, o alan kişinin alımına inanan ve güvenen arkadaşları da hiç düşünmeden gelip alım yapıyorlar. Biz böyle çok hızlı bir satış süreci yaşadık geçen sene” dedi. Karagöz, projeye olan talebin büyük ölçüde şehir merkezine geri dönüş eğiliminden beslendiğini dile getirdi.