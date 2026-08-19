Bölgeler arasındaki farklar açılmaya başladı: Konut kirası en hızlı Doğu Karadeniz’de arttı

Hamide HANGÜL

Konut fiyatlarında reel ge­rileme sürerken, kira artış hızında bölgeler arasında­ki makas açıldı. Türkiye Cumhuri­yet Merkez Bankası (TCMB) Tem­muz 2026 Konut Fiyat Endeksine (KFE) göre, temmuzda KFE, bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 234,8 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,1 azaldı. Böylelikle konut fiyatları son 29 ayın 28’inde reel düşüş yaşadı. Bu tablo, konut fiyatlarındaki artış ile reel gerile­me arasındaki makasın açılmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Üç büyük şehirde farklılaşma

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat de­ğişimlerini izlemek amacıyla he­saplanan KFE, temmuzda aylık bazda İstanbul’da yüzde 2,7, Anka­ra’da yüzde 2,2 artarken İzmir’de yüzde 0,5 azalış gösterdi. Endeks değerleri temmuzda yıllık bazda İstanbul’da yüzde 27,7, Ankara’da yüzde 26,6 ve İzmir’de yüzde 23,1 arttı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıl­lık konut fiyat endeksi değişimle­ri incelendiğinde, temmuz ayın­da en yüksek yıllık artış yüzde 35,5 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tun­celi, Van, Bitlis, Hakkari, Muş böl­gesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 16,4 ile Balıkesir, Çanak­kale bölgesinde gözlendi.

İstanbul ve Ankara’da kirada artış, İzmir’de düşüş

TCMB’nin Yeni Ki­racı Kira Endeksi (YKKE) Temmuz ayı sonuçları ise üç büyük şehirde ko­nut kiralarında­ki bölgesel farkla­rı ortaya koyarken, yeni kiracı kirala­rında reel düşüş yaşandığını gös­terdi. İstanbul’da bir önceki aya gö­re yüzde 1,9 artan Yeni Kiracı Kira Endeksi, bir önceki yılın aynı ayı­na göre nominal olarak yüzde 28,4 yükseldi, reel olarak da yüzde 2,6 azaldı. İstanbul’da yüzde 1,7 ve An­kara’da yüzde 2,2 artış gösterirken, İzmir’de yüzde 1,8 azalış kaydetti. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 32,4, Ankara’da yüzde 28,6 ve İz­mir’de yüzde 26,3 artış kaydetti.

Balıkesir, Çanakkale’de geriledi

İstatistiki bölge birimleri sı­nıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişim­leri incelendiğinde, temmuzda en yüksek yıllık artış yüzde 35 ile Artvin, Giresun, Gümüş­hane, Ordu, Rize, Trab­zon bölgesinde, en dü­şük yıllık artış ise yüzde 18,8 ile Balıkesir, Çanak­kale bölgesinde görül­dü.

Bölgelere göre incelendiğinde yeni kiracı kira endeksinde Do­ğu Karadeniz’i İstanbul yıllık yüzde 32,4’lik artışla ikin­ci sırada takip ederken, mega kenti Bingöl, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hak­kari Muş bölgesi yüzde 30,5, Erzu­rum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ar­dahan, Kars ve Iğdır bölgesi yüzde 29,6, Adana ve Mersin bölgesi yüz­de 29,1, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesi yüzde 29 artışla izledi. Ankara yüzde 28,6 olurken, Hatay, Kahramanmaraş ve Osma­niye yüzde 28,6’lık artış oranıyla Başkent’i takip etti.

Fiyatlar düşse de satış artıya dönmedi

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, konut fiyatlarında reel düşüşün devam ettiğini, buna karşın temmuz ayı satışlarında ise bir gerilemenin söz konusu olduğunu belirtti. Konut piyasasında satışlarda yaz dönemlerinde her zaman bir düşüş yaşandığını, buna karşın eylül ayında ise bir hareketlenmenin görüldüğüne işaret eden Şişik, şu değerlendirmelerde bulundu: “Baktığınız zaman konut fiyatlarında da bir gerileme söz konusu. Enflasyon rakamlarına göre konut fiyatları düşük ancak buna rağmen satışlar artıya dönmüş değil. Piyasanın sıkışması ve alım gücünün artarak düşmesi konut satışlarında gerilemeyi getirdi. Enflasyon düşmeden, konut kredi faizleri düşmeden konut satışlarının hızlanması şu aşamada zorlaşıyor.”