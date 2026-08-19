Bölgeler arasındaki farklar açılmaya başladı: Konut kirası en hızlı Doğu Karadeniz’de arttı
Konut fiyatları yüzde 5,1’lik oranla reel kaybını sürdürürken, yeni kiracı kiraları da yüzde 2,6 geriledi. İstanbul ve Ankara’da yeni kiracı kira endeksi temmuzda yıllık yüzde 32,4, Ankara yüzde 28,6 artarken, en yüksek yıllık artış yüzde 35’lik oranla Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon bölgesinde görüldü.
Hamide HANGÜL
Konut fiyatlarında reel gerileme sürerken, kira artış hızında bölgeler arasındaki makas açıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz 2026 Konut Fiyat Endeksine (KFE) göre, temmuzda KFE, bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 234,8 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,1 azaldı. Böylelikle konut fiyatları son 29 ayın 28’inde reel düşüş yaşadı. Bu tablo, konut fiyatlarındaki artış ile reel gerileme arasındaki makasın açılmaya devam ettiğini ortaya koydu.
Üç büyük şehirde farklılaşma
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, temmuzda aylık bazda İstanbul’da yüzde 2,7, Ankara’da yüzde 2,2 artarken İzmir’de yüzde 0,5 azalış gösterdi. Endeks değerleri temmuzda yıllık bazda İstanbul’da yüzde 27,7, Ankara’da yüzde 26,6 ve İzmir’de yüzde 23,1 arttı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, temmuz ayında en yüksek yıllık artış yüzde 35,5 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 16,4 ile Balıkesir, Çanakkale bölgesinde gözlendi.
İstanbul ve Ankara’da kirada artış, İzmir’de düşüş
TCMB’nin Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) Temmuz ayı sonuçları ise üç büyük şehirde konut kiralarındaki bölgesel farkları ortaya koyarken, yeni kiracı kiralarında reel düşüş yaşandığını gösterdi. İstanbul’da bir önceki aya göre yüzde 1,9 artan Yeni Kiracı Kira Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 28,4 yükseldi, reel olarak da yüzde 2,6 azaldı. İstanbul’da yüzde 1,7 ve Ankara’da yüzde 2,2 artış gösterirken, İzmir’de yüzde 1,8 azalış kaydetti. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul’da yüzde 32,4, Ankara’da yüzde 28,6 ve İzmir’de yüzde 26,3 artış kaydetti.
Balıkesir, Çanakkale’de geriledi
İstatistiki bölge birimleri sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, temmuzda en yüksek yıllık artış yüzde 35 ile Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,8 ile Balıkesir, Çanakkale bölgesinde görüldü.
Bölgelere göre incelendiğinde yeni kiracı kira endeksinde Doğu Karadeniz’i İstanbul yıllık yüzde 32,4’lik artışla ikinci sırada takip ederken, mega kenti Bingöl, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari Muş bölgesi yüzde 30,5, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır bölgesi yüzde 29,6, Adana ve Mersin bölgesi yüzde 29,1, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesi yüzde 29 artışla izledi. Ankara yüzde 28,6 olurken, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye yüzde 28,6’lık artış oranıyla Başkent’i takip etti.
Fiyatlar düşse de satış artıya dönmedi
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, konut fiyatlarında reel düşüşün devam ettiğini, buna karşın temmuz ayı satışlarında ise bir gerilemenin söz konusu olduğunu belirtti. Konut piyasasında satışlarda yaz dönemlerinde her zaman bir düşüş yaşandığını, buna karşın eylül ayında ise bir hareketlenmenin görüldüğüne işaret eden Şişik, şu değerlendirmelerde bulundu: “Baktığınız zaman konut fiyatlarında da bir gerileme söz konusu. Enflasyon rakamlarına göre konut fiyatları düşük ancak buna rağmen satışlar artıya dönmüş değil. Piyasanın sıkışması ve alım gücünün artarak düşmesi konut satışlarında gerilemeyi getirdi. Enflasyon düşmeden, konut kredi faizleri düşmeden konut satışlarının hızlanması şu aşamada zorlaşıyor.”