Deprem sonrası konut trendinde büyük değişim

Emlakjet'ten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında arama hacmindeki değişim bazında en çok konut aranan illerde önemli değişimler görüldü.

6-28 Şubat'ta konut arama hacimleri değerlendirildiğinde Kayseri yüzde 512’lik artış ile dikkati çekerken, onu Diyarbakır yüzde 475, Mersin ise yüzde 447 artış ile takip etti. Bu üç ili sırasıyla Antalya, Adana, Ankara ve Eskişehir takip etti.

Emlakjet’in düzenli olarak gerçekleştirdiği ev tiplerine göre konut aramaları verilerinde ise müstakil konut aramalarındaki keskin yükseliş dikkati çekti.

Deprem felaketi sonrasında müstakil konut aramalarında yüzde 1.541’lik artış gözlemlenirken, toplam konut aramalarında kiralık/satılık ayırımında da önemli değişiklikler yaşandı. Toplam konut aramaları içinde kiralık aramaların oranı artarak yüzde 75’e ulaşırken, kullanıcıların yüzde 25’i satılık konut aradı.

Emlakjet’in deprem felaketi sonrasında özel olarak gerçekleştirdiği araştırma dosyasında ise “Deprem Sonrası Konut Tercihleri” değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre Emlakjet kullanıcılarının yüzde 69’u “deprem anında evinde yapılması gerekenleri biliyorum” seçeneğini işaretlerken, yaşadığı binaya güvenenlerin oranı yüzde 54 oldu. Yüksek yapılı konut arama tercihine yüzde 62 oranında “Hayır” cevabı verilirken, katılımcıların yüzde 43’ü yaşadığı ilden ayrılmayı düşündüğünü belirtti.

Katılımcılara hangi ilde yaşamayı düşündükleri sorusuna ise en çok yüzde 42 Ege Bölgesi cevabı verilirken, katılımcıların yüzde 31’i büyük şehirlerde yaşamayı düşündüklerini belirtti. Ankette, İç Anadolu Bölgesi yüzde 20, Karadeniz Bölgesi ise yüzde 7 katılımcı tarafından tercih edildi.

"Müstakil konut arama hacmi deprem felaketi sonrasında yüzde 1541 arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, kullanıcıların yüksek katlı binalardan müstakil yapılara geçiş yapmayı düşünürken, konut tipine göre aramalarda ise müstakil konutların arama hacminin deprem felaketi sonrasında yüzde 1.541 artış gösterdiğini belirtti.

Söz konusu artışlarda depremlerin etkisinin büyük olduğunu ifade eden İdikat, "Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın öncelikli sorunlarından biri barınma ve bu nedenle deprem bölgesinden Türkiye’nin farklı illerine giden vatandaşlarımız var. Biz de Emlakjet olarak İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz 'Evim Yuvan Olsun' kampanyamız ile depremzede vatandaşlarımızın barınma sorunlarını Bakanlık ile koordinasyon içerisinde ve iletişimi sürdürerek daha çok vatandaşımıza ulaşmaya devam edeceğiz."

Emlakjet Prestige Plus Üyesi Dialog Fsm Gayrimenkul yöneticisi Erol Şeker ise şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş merkez üssü olan yaşanılan deprem felaketinden sonra konut arayan kullanıcılarda bina sıfır olsa bile bir tedirginlik söz konusu. Kullanıcılar oturacağı yapılar hakkında daha fazla araştırma yaparak güven ile oturabilecekler konut arayışında. Bu nedenle müstakil yapılara talep artmış durumda. Talebin artması ile fiyatlarda da yükseliş olduğunu gözlemliyoruz."