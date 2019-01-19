Emlakta amortisman süresi 19,5 yıl oldu
Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi (TR-81) aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,02 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,79 arttı. Aralık ayında amortisman süresi ülke düzeyinde 19,5 yıl, yıllık brüt getiri oranı ise yüzde 5,24 olarak kaydedildi.
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