Faiz düştükçe fiyatlar artacak korkusuyla vatandaş konuta koştu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları 2025 yılı­nın zirvesine çıktı. Türkiye gene­linde konut satışı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 56,6 artarak 118 bin 359 oldu. İlk dört ayda en yüksek satış adedi Şubat 2025’te (112 bin 818) olmuştu. İpotekli satışların önceki aya göre hemen hemen biraz altta kaldığı görülse de geçen yılın nisan ayına göre, yüzde 147 artış gösterdi. İlk 4 ayda da artış yüzde 99’u aştı. Son Merkez Bankası toplantısından önce faizlerin düşüşe geçmesi, ev sahibi olmak isteyenleri hızlan­dırdı. Pandemi döneminde iyice aşılanan ‘talep artarsa fiyat artar’ olgusu tüketicilerin hızlı karar al­ma kabiliyetini arttırdı. Öte yan­dan faiz düştükçe artan fiyatlar da ev sahibi olmak isteyenlerin alım­larını öne aldı.

Satışlar yüzde 56,6 arttı

Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 56,6 artışla 118 bin 359'a çıktı. İstanbul, 18 bin 645 ile nisanda en çok konu­tun satıldığı il oldu. Bu ili 10 bin 889 konut satışıyla Ankara, 7 bin 14 ile İzmir takip etti. Konut sa­tış sayısının en az olduğu iller ise 37 konutla Ardahan, 75 konutla Tunceli ve 88 ko­nutla Bayburt olarak sı­ralandı.

İstatistiklere göre, nisanda yabancılara 1440 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 13,2 arttı.

Yabancıların Türkiye konut sevdası azaldı

Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara ya­pılan satışların payı yüzde 1,2 ol­du. Yabancılara yapılan satışlar­da ilk sırayı 529 konutla İstanbul aldı. Bu ili 497 konutla Antalya ve 117 konutla Mersin takip etti. Ya­bancılara yapılan konut satışları ocak-nisan döneminde geçen yı­lın aynı dönemine göre yüzde 13,5 azalarak 6 bin 18'e geriledi. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıl­dı. Nisanda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 276 konut satın aldı. Bu ülkeyi, İran ve Ukrayna izledi

Konut kredi hacmi 567 milyar TL’ye ulaştı

BDDK’nın haftalık verilerine göre, konut kredisinde hacim 567 milyar TL’ye yaklaştı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artışla 17 bin 465 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,8 olarak gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99,4 artışla 69 bin 194'e yükseldi. Nisan ayındaki ipotekli satışların 4 bin 245'i, ocak-nisan dönemindeki satışların 16 bin 388'i ilk el satışları olarak belirlendi. Türkiye genelinde diğer konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,3 artarak 100 bin 894 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,2 olarak hesaplandı. Ocak-nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artışla 384 bin 951 olarak kayıtlara geçti.

“Altın yatırımcısı gayrimenkule kayabilir”

Satış rakamlarını değerlendiren Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, “Geçtiğimiz yılın aynı ayına hem de geçen aya göre konut satışlarında bir artış söz konusu. Bunun en büyük nedeni her ne kadar vadeli mevduatlardaki faizler yüksek olsa da faizlerin düşmesiyle birlikte konut fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceği beklentisiyle bir konut alımı söz konusu. Bunu biraz da banka kredisiyle artan satışlardan anlayabiliyoruz. Birçok kişi kredi taksitini bankadaki aylık getiriyle ödeme yolunu seçiyor. Altındaki yükselişin son bulup gerilemeye başlaması da kazanç elde edenleri yeniden gayrimenkule yönlendirecektir. Deprem korkusu fa diğer bir etken. İnsanlar şehrin dışında evleri tercih etmeye başladılar. Yine evlenecek çiftleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Konut satışlarındaki artış devam edecektir. Bu yılı 1,5 milyon konut satışıyla kapatabiliriz” dedi.