Günlük kiralık daire sayısı 24 bine ulaştı

Hamide HANGÜL

Kiralık dairelerin adeta karaborsaya düştüğü son dönemde günlük kiralıkların yıldızı parladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kıskaca aldığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da konaklayan kişinin bildirilmesi ve vergilendirmeye hazırlandığı günlük kiralıklar evlere, yaz mevsiminin de eksiyle ilgi katlandı.

İstanbul başta olmak üzere turizm bölgelerinde dairesi, süiti, villası olan vatandaşlar ek gelir sağlamak için evlerini günlük kiralamaya açarken, online emlak platformlarındaki günlük kiralıkların 24 bine ulaştığı belirlendi.

Fiyatların da aylık kiralamaları 2’e katladığı görüldü. Yoğun talep nedeniyle İstanbul’da saatlik 100, günlük 300 liradan başlayan fiyatlar, dairenin büyüklüğüne, bölgesine, manzarasına, kapasitesine, eşyasına göre yaklaşık 1.200 lira ile 30 bin lira arasında değişiyor.

Villalar 60 bin, bungalovlar 8 bin TL

İstanbul’da bazı ev sahiplerinin, dolar üzerinden yaptığı kiralamalarda günlük 120 dolar, haftalık 840 dolar ücret istediği öğrenildi Tatilcilerin çekim merkezi Muğla’da ise havuzlu villalarda günlük kiralamalar 60 bin liraya kadar yükseliyor. Son dönemde tatilcileri cezbeden bungalov evlerinde ise kiralara 4 bin 500 liradan başlayıp, 8 bin liraya kadar çıkıyor.

Telefonla ulaştığımız bazı ilan sahipleri, günlük kiralık evlerin yoğun talep gördüğünü ve önceden rezervasyon yapmak gerektiğini belirtiyor. Günlük kiralamalarda dikkat çeken bir nokta da fiyatlar. Konuştuğumuz bazı ilan sahipleri, 20-30 lira olarak görülen günlük kiralama fiyatlarının tanıtım amaçlı yazıldığını, asıl fiyatların 45-50 metrekarelik dairelerde 1.200 ile 6 bin lira arasında değiştiğini dile getirdi.

Ayda aldığını 15 günde kazanıyor

Bazı ilan sahipleri de söz konusu 30-100 liralık fiyatların sadece saatlik olduğunu, 1-3 saat arası fiyatın 300 lira olduğunu, tüm günlük fiyatın da 1.500 lira olduğuna belirtti.

Talebin yoğun olduğunu açıklayan ilan sahipleri, “O nedenle önceden rezervasyon yapmanız ve yüzde 50 kaparo vermeniz gerekiyor” dedi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, günlük kiralık ev uygulamasının piyasayı olumsuz etkilediğini söyledi. Bu durumun arzı kısıtladığına işaret eden Aşa, “Piyasada zaten kiralık ev sıkıntısı var.

Aylık kiralamalara verilebilecek evler günlük kiralamaya veriliyor. Kiraya veren kişiler bir ayda aldığını 15-20 günde alıyor. Kiracı ya da yüzde 25 zam sınırı da yok, evini devamlı güncelliyor. Günün koşullarını göre evinin kirasını sürekli güncelliyor. Daha iyi getiri sağlamak isteyenler günlük kiralama yapıyor. İki misli kazanabiliyor” dedi. Turizm dönemi olduğunu ve yüksek fiyatlar dolayısıyla otellere gitmek istemeyenlerin günlük kiralık evleri tercih ettiğine işaret eden Aşa, bu durumun aylık kiralamalara da kısmen etkisi olduğunu dile getirdi.

Ruhsatsız kiralamak yasalara a

ykırı

İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Emlak Danışmanı Şenay Araç Demir, günlük kiralamaya talebin arttığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “İstanbul ve turizm ağırlıklı olan bölgelerde süitler, apartlar, razidanslar, hoteller yanı sıra evi olan vatandaşlar da ek gelir elde etmek için evlerini günlük, haftalık, aylık gibi kısa dönem kiralama yaparak piyasadaki yoğun talebi fırsata çeviriyorlar.

Okul, akraba ziyareti, sağlık tedavisi gibi farklı gerekçelerle İstanbul ‘da kısa dönemli işi olan vatandaşlar ve de turist olarak gelen ziyaretçiler, otel fiyatlarının çok pahalı olmasından dolayı kısa dönemli kiralama yapmayı tercih etmekteler. Böylece daha uygun fiyata ev konforunu yaşıyorlar.

Antalya, Kemer, Alanya, Marmaris vs tatil bölgelerinde haftalık 15 günlük veya 1aylık süre ile daire ve villalar kiralanmak suretiyle yoğun talebe cevap veriliyor. Ancak evini kiralayan vatandaşların bazıları vergiye tabi olmadığından, ortada haksız bir kazanç çıkıyor. Bu konunun denetiminin de zor olması ciddi bir sorun teşkil ediyor. Evini kiralayacak mülk sahiplerinin günlük kiralık ev ruhsatı almadan evlerini kiraya vermeleri yasalara göre suç olarak kabul ediliyor.”