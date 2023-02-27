Güvenli ve yeni evlere kentsel dönüşümle kavuşun! Kentsel dönüşümde devlet desteği ve kapsamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; riskli yapılarda oturan vatandaşlara evlerini yıkıp yeniden inşa edebilmeleri için kentsel dönüşüm yoluyla başta kira, kredi ve diğer vergi ayrıcalıkları olmak üzere çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Hâliyle vatandaşlar da kentsel dönüşüm imkânlarını ve kapsamını araştırıyor. İşte; kentsel dönüşüm tüm şehirlerde geçerli mi, hangi konutlar kentsel dönüşüme girecek gibi merak edilen soruların cevapları...

Uygun Faizle Yüksek Kredi İmkânı

Devlet, kentsel dönüşüme başvurduktan sonra evini yenilemek isteyen ancak maddi gücü buna elverişli olmayan kişilere uygun faizli kredi veriyor. Geçen yıl iki kere artırılan kentsel dönüşüm kredi faiz oranının bu yıl %1'in altına düşürülerek tüketiciye sunulması ve vade ile taksit sayısının da artırılması planlanıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında güçlendirme için çekilecek kredi miktarının üst sınırı 240 bin, konut yapımı için verilen üst destek ise 600 bin TL'ye yükseldi.

Evleri Kentsel Dönüşüme Girenlere Kira Desteği

Kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılacak olan vatandaşlara hem Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı hem yerel belediyeler kira desteği veriyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm şehirlerde; kentsel dönüşüme giren yapılardaki mülk sahiplerine kira desteği sağlanıyor. İstanbul'da artan kira ve enflasyon sebebiyle belediye meclisi tarafından alınan karar gereği D ve E sınıfındaki yıkılmak üzere olan binalar için 4500 TL kira ödemesi yapılacak.

Vergi Muafiyetinden Yararlanabilirsiniz

Devlet, kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılan hak sahiplerine bazı vergi ayrıcalıkları da sunuyor. Gayrimenkul sahiplerinin damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, noter harcı, döner sermaye ücreti, belediye harçları ve banka sigorta muameleleri gibi ücret ve vergileri ödemesi gerekmiyor.

Kentsel Dönüşüm Tüm İllerde Geçerli

Kentsel dönüşüm ilk olarak birinci derece deprem kuşağında yer alan illerden başladı. Aşama aşama tüm illere yayılacak olan kentsel dönüşümden iskânlı ve kat irtifaklı binalar, arsa tapulu kaçak binalar ve gecekondular da dâhil olmak üzere tüm riskli yapılar faydalanabiliyor.