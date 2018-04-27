Halkbank'tan erken tapu imkanı

27 Nisan 2018

Halkbank, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan "Yüzde 20 İndirimli Kapama Kampanyası"ndan yararlanmak isteyen müşterilerine özel kredi seçeneği sunuyor.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre TOKİ tarafından, borcunu erken kapatıp tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik 24 Nisan'dan itibaren başlatılan indirim kampanyası 18 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kampanyadan, satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri Halkbank üzerinden gerçekleştiren konut ve iş yeri sahipleri yararlanabiliyor. Halkbank'ın TOKİ İndirim Kampanyası, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ile 120 aya kadar vade imkanı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çödek, Halkbank'ın TOKİ İndirim Kampanyası ile bu yıl birçok ailenin, borcunu erken kapatarak tapu sahibi olmasını beklediklerini belirtti.

Gelenekselleşen TOKİ İndirim Kampanyası ile her yıl binlerce ailenin borçlarını erkenden kapatarak, konut ve iş yerleri tapularına kavuşma imkanı bulduklarını ifade eden Çödek, "Kampanyadan yararlanan müşterilerimiz yüzde 20 indirim fırsatından yararlanırken, kendilerine özel sunduğumuz kredi seçeneklerinden rahatça yararlanabiliyor. 80 yıllık tarihimiz boyunca müşterilerimizin her türlü finansman ihtiyacında yanında olduk. Halkbank'ın adına yakışan bir kampanyaya daha imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA