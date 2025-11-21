Hollanda’da konut fiyatları yıllık yüzde 6,6 arttı

Hollanda İstatistik Kurumu'nun (CBS) verilerine göre Ekim 2025’te yeni konutlar hariç mevcut evlerin fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 arttı. Aylık bazda ise konut fiyatlarında yüzde 0,5’lik bir artış kaydedildi.

Konut fiyat endeksi, Haziran 2013’te dip seviyeyi görmesinin ardından uzun süre yükselmiş, Ağustos 2022’de zirveye ulaşmıştı. Bu tarihten sonra Haziran 2023’e kadar düşüş eğilimi görülmüş ancak son bir yılda fiyatlar yeniden yükselişe geçmiş durumda. Ekim 2025 itibarıyla konut fiyatları, Temmuz 2022’deki önceki zirveye kıyasla ortalama yüzde 14,5 daha yüksek.

21 bin 849 konut el değiştirdi

Konut satışlarında da belirgin bir artış yaşandı. Ekim ayında 21 bin 849 konut el değiştirdi; bu rakam yıllık bazda yüzde 20,5’lik bir artışa işaret ediyor. Yılın ilk on ayında satılan toplam konut sayısı ise 193 bin 317 olarak kaydedildi ve bu da geçen yılın aynı dönemine göre %17’nin üzerinde artış anlamına geliyor.

Ortalama satış fiyatı 498 bin 996 Euro

Ekim 2025’te mevcut konutların ortalama satış fiyatı 498 bin 996 Euro oldu. Yetkililer, bu ortalama fiyatın konut niteliği ve özellikleri hesaba katılmadığı için fiyat endeksinden farklı bir trend gösterebileceğini belirtiyor.