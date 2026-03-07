Hükümet el attı, 45 yaş altı vatandaşlar ilk evlerini çok ucuza aldı

İspanya’da uygun fiyatlı konut arayanlar için dikkat çekici bir veri açıklandı. Valencia bölgesinde yürütülen bir konut destek programının sonuçları, bazı evlerin beklenenden çok daha düşük fiyatlara satıldığını gösterdi.

Hükümet destekli bölgesel kamu yatırım ve finans kurumu Valencian Institute of Finance (IVF) tarafından yürütülen program kapsamında finanse edilen konutlardan birinin fiyatı yalnızca 30 bin Euro oldu.

Bu program özellikle 45 yaş altındaki genç alıcıların ilk evlerini satın almasını kolaylaştırmak için konut kredilerinin peşinatının bir bölümünü garanti altına alıyor. Programın verileri açıklandığında en dikkat çeken detay ise bazı konutların bir otomobil fiyatına yakın rakamlara satılması oldu.

40 bin Euro'nun altında satılan şehirler

Resmi verilere göre Valencia özerk bölgesinde en az 15 farklı belediyede 40 bin Euro'nun altında konut satışı gerçekleşti. En düşük fiyatlı satış Vilamarxant kasabasında kaydedildi ve konut 30 bin Euro'ya satıldı.

Şaşırtıcı bir şekilde Valencia şehir merkezinde bile 31 bin 500 Euro'ya satılan bir konut olduğu bildirildi. Bunun dışında Alaquàs, Aielo de Malferit, Alberic, Algemesí, Alzira, Chelva, Alcoy, Castalla, Font de la Figuera, Ibi, Onda, Pego ve La Vall d’Uixó gibi kasabalarda da benzer fiyat aralığında satışlar görüldü.

Yüzde 2,6’sı 60 bin Euro'dan ucuz

Her ne kadar bu fiyatlar dikkat çekici olsa da uzmanlara göre bu tür fırsatlar oldukça sınırlı. Gayrimenkul platformu Idealista verilerine göre Valencia bölgesinde satışta olan yaklaşık 78 bin konutun yalnızca yüzde 2,6’sı 60 bin Euro veya daha düşük fiyatla listeleniyor.

Bölgedeki ortalama konut fiyatı ise 2025 sonunda metrekare başına yaklaşık 2 bin 619 Euro seviyesine ulaşmış durumda. Bu da 30 bin Euroluk bir konutun teorik olarak yalnızca yaklaşık 12 metrekarelik bir alana karşılık geldiğini gösteriyor.

Uzmanlar, bu kadar düşük fiyatlı evlerin genellikle küçük kasabalarda bulunduğunu veya ciddi tadilat gerektirdiğini belirtiyor. Veriler, İspanya’da özellikle kırsal bölgelerde hâlâ düşük bütçeyle ev sahibi olma fırsatlarının bulunduğunu ortaya koyuyor.