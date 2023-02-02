İmar affı mı geliyor? İşte imar affı hakkında bilinmeyen son detaylar!

Gözler, yasal sınırlar dışında yapılmış olan kaçak binaların affına yönelik düzenlemenin detaylarına çevrildi. Peki, TBMM komisyonu kaçak yapıların affı hakkında ne söylüyor? Bakanlığın konuyla alakalı bir açıklaması var mı? İmar affına yönelik tüm detayları inceliyoruz.

İmar Affı Nedir?

İmar affı ya da imar barışı, gecekondu ve imar mevzuatına uygun şekilde inşa edilmeyen yapıların mülkiyet sorunlarının düzenlenmesini kapsar. İmar affı, afet bölgelerinde bulunan riskli yapıların düzenlenmesini amaçlar. Cumhuriyet döneminin farklı zamanlarında imar düzenlemeleri yapıldı.

İmar Affı Hakkında Detaylar

Türkiye'de imar affı ile alakalı düzenleme en son 2018 yılında gerçekleşti. 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların çözüme kavuşması amacıyla İmar Barışı hayata geçirildi. Vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi alabilmesi için bedelin en az %25'inin yatırılması gerekiyordu. 2018 yılında hayata geçirilen bu İmar Barışı'nda son ödeme tarihi 31 Aralık 2019 olarak belirtilmişti. İmar affından yararlanamayan milyonlarca vatandaş şimdilerde yeni bir düzenleme bekliyor.

İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

BBP (Büyük Birlik Partisi) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, ekim ayında TBMM'ye "İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ismiyle bir kanun teklifi sundu. Teklifin özeti şöyle:

"Teklif ile; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla Yapı Kayıt Belgesi başvuruları için daha önce belirlenmiş sürelerin uzatılması ve daha önce bu sürelerden kaynaklı belgeleri iptal edilenler hakkında tesis edilen idari işlemlerin ve para cezalarının iptal edilmesi amaçlanmaktadır."

İmar Affı 2023 Yılında Çıkıyor Mu?

İlk imza sahibi Mustafa Destici olan ve BBP tarafından sunulan kanun teklifi, henüz komisyondan çıkmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, en son 2020 yılında herhangi bir imar barışı sürecinin söz konusu olmadığını söylemişti. Yakın zamanda bakanlık tarafından yeni bir açıklama yapılmadı.