İnşaat malzemelerine dış talepte gerileme var

İhracatta ise yeni yılın ilk yarısında küçülme, ikinci yarısında toparlanma bekleniyor. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan Aylık Sektör Raporu’na göre 2022 yılı ilk çeyrekte yüzde 4,4, ikinci çeyrekte ise yüzde 2,1 oranında artış gösteren inşaat malzemeleri sanayi üretimi, üçüncü çeyrek dönemin tüm aylarında azalarak çeyrek dönem itibarıyla yüzde 3,3 geriledi.

Üretim, dördüncü çeyreğin ilk ayı olan ekimde de geçen yılın aynı ayına göre yine yüzde 3,3 geriledi. 2022 yılı son çeyreğinde üretimdeki düşüş devam etti. Raporda, 2023 öngörülerini dünya ekonomisindeki gelişmelerin belirleyeceği vurgulandı.

Talebin yeni yılın ilk yarısında azalması, ikinci yarıda durağan kalması bekleniyor. Raporda, yeni yılın ikinci yarısında inşaat sektörlerinde büyüme beklentisi ortaya çıkarsa talep ve siparişlerin üçüncü çeyrekte sınırlı artışa geçeceği değerlendirildi.