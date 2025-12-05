İrlanda Bankası 25 bin konutun inşasına finansman sağladı

İrlanda Bankası, borç ve özkaynak finansmanını bir arada kullanarak ülke genelinde 240’tan fazla aktif şantiyede konut projelerine destek veriyor. Bu projeler, hem borsaya kote büyük inşaat şirketlerini hem de bölgesel KOBİ niteliğindeki geliştiricileri kapsıyor. Banka, konut yatırımlarını stratejik öncelikler arasında konumlandırıyor.

Öğrenci konaklamasına 700 milyon Euro

Son dönemde yapılan anlaşmalar arasında, Louth ve Kildare bölgelerinde toplam 400’den fazla konutluk projeler için Ashcroft Developments’a sağlanan 21 milyon Euro'luk finansman öne çıkıyor. Ayrıca Dublin’in Skerries bölgesindeki yeni bir konut projesinin ilk etabı için Lydon’a 17,7 milyon Euro kaynak aktarıldı.

Banka, öğrenci yurtlarını da önemli bir yatırım alanı olarak öne çıkarıyor. Bugüne kadar 7 binden fazla öğrenci yataklı öğrenci yurdu inşası ve işletilmesi için toplam 700 milyon Euro'nun üzerinde yatırım yapıldığı belirtildi.