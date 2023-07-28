Işıklar ilk inşaat yatırımını Bartın ve Sofya’ya yapacak

Mehtap HALICI

Tuğla, ambalaj ve döküm ana iş kollarındaki faaliyetleriyle Türkiye’nin öncü sanayi holdingleri arasında yer alan Işıklar, holding çatısı altında yer alan Özışık İnşaat Gayrimenkul Yatırım AŞ bünyesinde konut geliştirme işine de girdi. Dördüncü ana iş kolu olarak konut geliştirmeyi düşündüklerini ve bu amaçla da inşaat işine girdiklerini belirten Işıklar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık, “Depreme dayanıklı nitelikli konutlar üretmek amacındayız. İlk olarak Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Bartın’da 200 konut yapacağız.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da ise 60-70 daire civarındaki projemiz 2 blok apartman şeklinde inşa edilecek. Her iki projeye de yeni başladık ve yaklaşık 1,5 sene sonra bitecek. Bartın ve Sofya’nın yatırım bedelleri yaklaşık 500 milyon TL olacak. Bartın ve Sofya’da temelden konut alınması durumunda ise 100 metrekare bir daire yaklaşık 4 milyon TL civarında olur” dedi.

Holding olarak birçok arazi satın aldıklarını ve bunları grup çatısı altında yer alan Özışık İnşaat Gayrimenkul Yatırım AŞ bünyesinde konut özelinde değerlendirmeyi istediklerini belirten Işık, “Bu arazilerin hepsini değerlendireceğiz. Başka yerlerdeki arazilerimiz için de bakıyoruz” diye konuştu. Diğer illerin de sırasıyla Kırşehir ve Niğde olduğuna işaret eden Işık, sözlerine şöyle devam etti: “Bu bölgelerde AVM, yurt, otel türü imarlar olduğu için imar çalışmalarımız devam ediyor. Onları da konuta döndürmek istiyoruz.”

Üniversiteler talebi artırıyor

Depremin tüm Türkiye’de herkesi korkuttuğunu ve insanların kaliteli malzemelerle yapılmış nitelikli ve dirençli binalarda oturmak istediğini vurgulayan Işık, konut ihtiyacını yaratan bir diğer hadisenin ise üniversiteler olduğuna dikkat çekti.

Bartın’ın hem kendi memleketleri olduğunu hem de üniversite yönünde çok geliştiğini ve Bartın’ın da aslında deprem bölgesi olduğunu ifade eden Rıza Işık, “Bartın’da 18 bini aşkın öğrenci bulunuyor. Niğde’de de yaklaşık 20 bin talebe var. Yeterli yurt sayısı olmadığı için ve kendi evlerine çıkmak isteyen öğrenciler nezdinde kiralanabilir nitelikli konutlarla çözüm sunmak istiyoruz. Şu anda Bartın ve Sofya’da konut projesine başladık. Çünkü bu bölgeler de ciddi potansiyel var” dedi.

Işık, diğer illerin de sırasıyla Kırşehir ve Niğde olduğuna işaret etti. Türkiye’de konut geliştirmede en önemli hususun öncelikle arsa bir diğer hususun da satılabilirlik olduğuna dikkat çeken Işık, “Bartın da bir deprem bölgesi. 60’lı yıllarda 6.5 şiddetinde bir deprem olmuş. Dolayısıyla Bartın’ın bir deprem tarihçesi var. Bu sebeple de o bölgenin de güçlü, düzgün ve kaliteli konutlara ihtiyaçları var” diye konuştu.

İş makinasına daha çok Doğu’dan talep var

STFA ile Sif İş Makinaları şirketinde 50 yılı aşkın bir ortaklığı yürüttüklerini ve İngiliz JCB’nin Türkiye distribütörü SİF İş Makineleri’nin bu alanda yüzde 15 civarında bir pazar payları olduğunu söyledi.

Deprem gibi sebeplerden dolayı iş makinelerine talebin arttığını belirten Rıza Kutlu Işık, “İş makinesi talebi Doğu’ya doğru daha da artıyor. Bizim de geçen yıla oranla yüzde 100’lük bir oranda iş makinası şirketimizde büyüme var. Depremin yarattığı iş makinesi talebi satışlarımızı arttırıyor” dedi.

E-ticarette internet alışverişlerinde kullanılan özel bir zarf üretimine de girdiklerini belirten Rıza Kutlu Işık, mağaza alışveriş torbaları yaptıklarını da söyledi. Kağıdı ise Türkiye’den ve yurtdışından satın aldıklarını belirten Işık, torbada 100 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade etti. Grubun genelinde cironun 3’te birinin 1’nin torbadan geldiğini söyleyen Işık, Avrupa, Amerika, Afrika ve Arap ülkelerine ihracat yaptıklarını belirtti. Işık, Konya Çumra’da fabrikalarının 60 bin metrekare bir arazide yer aldığını v

e 22 bin metrekare kapalı bir alanı olduğunu, oraya da güneş enerji tesisi kurduklarını belirterek, “Daha yeni devreye girdi, şu anda kabul aşamasında. Tükettiğimiz elektriğin yüzde 60’ını böylelikle biz üreteceğiz” dedi.

Şarabı bırakıp, zeytin ve ceviz üretimine girdi

Bir dönem Ankara Kalecik’te ve Fethiye’de şarap üretimi yaptıklarından bahseden Rıza Kutlu Işık, “Bu dönemde şarap işi vergi memurluğu gibi bir şey. Çünkü şarabın yüzde 80’i vergi. Başka zorlukları da vardı. Bu sebeple o işten çıktık” diye konuştu. Kalecik ve Fethiye’deki üzüm bağlarını söktüklerini anlatan Rıza Kutlu Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir kısmına ceviz ve bir kısmına da zeytin diktik. Şu anda fidan aşamasında 5 bin ağaç cevizimiz var. Fethiye’de de zeytin yapıyoruz. Oraya da bin 300 ağaç zeytin diktik. Güzel getiri yapacağını düşünüyoruz.”