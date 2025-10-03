İspanya’nın AVM kralı 1.6 milyar Euro’luk satışa hazırlanıyor

İspanya’da modern alışveriş merkezi kavramını hayata geçiren ve Avrupa’nın farklı ülkelerinde de yatırımları bulunan Balkany Ailesi, ülkedeki işletmelerini elden çıkarmaya hazırlanıyor. Satış işleminin toplamda 1,6 milyar Euro değerinde olması bekleniyor.

Bu kapsamda aile, BNP Paribas ve Morgan Stanley’i süreci yönetmesi için görevlendirdi. Satışa çıkarılacak varlıklar arasında Madrid’deki La Vaguada, Barcelona’daki Gran Via 2 ve San Sebastian de los Reyes’teki Plaza Norte 2 gibi sektörün önde gelen alışveriş merkezleri bulunuyor.

2025’in en büyük satışı olabilir

Planlanan satış, yalnızca 2025 yılının değil, son yılların da en dikkat çekici gayrimenkul işlemleri arasında yer alacak. Özellikle uluslararası yatırım fonlarının İspanya’daki birinci sınıf ticari gayrimenkullere olan ilgisinin sürdüğü bir dönemde, bu büyüklükte bir satışın büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Pazardan çekilecekler

Yatırım fonları ve İspanya’daki gayrimenkul yatırım ortaklıkları), stratejik lokasyonlardaki güçlü portföylerini büyütmek için bu tip fırsatları yakından takip ediyor.

Balkany Ailesi’nin satış kararının ardında, aile içindeki nesiller arası değişim olduğu belirtiliyor. Yıllardır İspanya’da alışveriş merkezleri sektöründe öncü rol üstlenen aile, uzun süredir sürdürdüğü varlığını sona erdirme kararı aldı.

Böylece aile, modern alışveriş merkezi konseptini İspanya’ya kazandırdıktan onlarca yıl sonra pazardan çekilecek. Bu süreç, aynı zamanda İspanya’daki gayrimenkul sektörünün yeniden yapılanma süreciyle de örtüşüyor.

Büyük oyuncuların iştahı kabaracak

İspanya gayrimenkul piyasası, son yıllarda büyük ölçekli işlemlerle yeniden şekilleniyor. Fonlar ve büyük yatırımcılar, stratejik konumdaki varlıklarını güçlendirmek için hareket ediyor. Balkany Ailesi’nin satışa çıkardığı portföyün, bu bağlamda büyük oyuncuların iştahını kabartacağı öngörülüyor.