İstanbul ve Trakya'dan arsa alanlara 'hisse' uyarısı

Türkiye’de yılın ilk 6 ayında konut satışı 565 bin olurken, konut dışı gayrimenkul satışı 808 bine kadar yükseldi.

İstanbul'un merkezi ilçelerinde arsa stoğunun azlığı, yatırımcıları Silivri'de veya yakın şehirlerde arsa-tarla alımına yöneltti.

Silivri Emlak Müşavirleri Derneği'nin araştırmasına göre ocak - haziran döneminde İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de toplam 122 binin üzerinde arsa - tarla gibi konut dışı emlak satıldı.

Arsa alırken neye dikkat etmeli?

Silivri Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altınkök, İstanbul'un batıya açılan kapısı Silivri'nin megakente yakın tarla ve arsa yatırımı yapmak isteyenlerin birinci adresi olduğunu söyledi.

Altınkök, enflasyona karşı parasını korumak isteyen ve birikimiyle konut alamayanların, deprem ve Covid-19 nedeniyle İstanbul'dan hızlıca uzaklaşıp kalabilecek bir yer arayanların Silivri ve Trakya'yı tercih ettiğini anlattı.

Dernek başkanı şunları ifade etti: "Vatandaşlarımız bir deprem anında İstanbul'dan en yakın zamanda ulaşabileceği ve başını sokabileceği bir arazi alıp böyle bir yatırım yapmak istiyor. Ancak vatandaşların bu isteğini bazı kötü niyetli kimseler suistimal edebiliyor. Bölgede hisseli arsa ve hisseli tarla satışları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Küçük yatırımcılar ellerindeki parayla hiçbir şey alamayınca arsa ve arazi hisselendirme işi yapanların kapısını çalıyor. Ayrıca bu konuya ilgi olduğu için bölgenin yabancısı olan bazı emlakçılar da burada iş yapma peşine düşmüş durumda. İyi bilmedikleri bölgelerde maket üstünde yatırımcıları arazi almaya tarla almaya yönlendiriyorlar. Yapılan reklam ve maket çalışmalarında verilen vaatler, sıralanan bir sürü özellik genellikle bir pazarlama taktiği olarak sözde kalıyor."

Altınkök, yatırımcıların bu gibi durumlara kanmaması, maket üzerinden arsa ve tarla almaması gerektiğini belirterek, "Bir arsa veya tarlayı alacak kişi mutlaka o bölgenin belediyesinde gerekli araştırmaları yapmalı." dedi.

'Hisseli satış' uyarısı

Altınkök, yatırımcılara hisseli satışlar konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulunarak şunları kaydetti: "Hisseli tarla satışlarında, bölgenin kısa sürede imara açılacağı ve üzerinde konut geliştirilebileceği gibi vaatler veriliyor. Hatta göstermelik maket projeler de üretiliyor. Böylece imar durumu olmayan yerlerde imar verilecek diye yapılan satışlarla yatırımcı mağdur edilebiliyor. Arsa veya tarla alacak kimselerin o bölgedeki belediyelere mutlaka başvurmaları ve imar durumunu sormaları gerekiyor. Ayrıca her hisseli arsaya prefabrik veya bungalov koyamıyorsunuz. Bu konuda da iyi araştırma yapılmalı. Aksi takdirde mağdur olabilirsiniz."