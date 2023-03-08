İstanbul'dan kaçış: İki ilçe ön plana çıktı; göçü EYT de etkiledi!

Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul’dan göç hız kazandı. Megakentten ayrılan vatadanşların ilk alternatifinin Trakya bölgesi olduğu ifade ediliyor. Bölge, tarihindeki en büyük emlak hareketliliğini yaşıyor.

Konuyla ilgili olarak Milliyet gazetesine konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Depremin oluşturduğu etki dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Bu çerçevede depremzedelerin göçü gerekse kendi gayrimenkullerinin güvenlik riskini değerlendiren vatandaşlar bunu sorgulamaya gün geçtikçe devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“Makul fiyatlı illere rağbet var”

İstanbul’dan göç eden vatandaşların, fiyatlar nedeniyle daha makul illere rağbet gösterdiğini söyleyen Özelmacıklı, göç dalgasında EYT düzenlemesinin de etkili olduğunu söyledi. “EYT düzenlemesi sonrasında emekli olması planlanan 2 milyonu aşkın vatandaşın önemli bir kısmının İstanbul’da mevcutta çalışan ve yaşayanların olduğunu söylemek mümkün. İstanbul’a yakın olan Kocaeli, Sakarya, Trakya bölgeleri değerlendiriliyor” diyen Özelmacıklı, şunları söyledi:

- Nispeten bu bölgeler çerçevesinde Trakya bölgesi deprem riski açısından daha avantajlı bir durumda olması nedeniyle ve deprem riski seviyesinin düşük olması nedeniyle daha çok tercih ediliyor.

- Sahil bandı bölümündeki Tekirdağ’ın kuzeyi başta olmak üzere Kırklareli, Lüleburgaz, Edirne gibi alanlar daha hareketli bir durumda diyebiliriz.

Fatih ve Bağcılar’dan göç var

- Bununla beraber bu noktada şehir merkezlerinde bitişik nizamlı, tarihi yarımadada da hareketlilik var. Kiralık konut arzı bu bölgelerde artıyor. Fatih, Bağcılar gibi bölgelerden ileri seviye göçler var.

- Zaten kiralık arzı birçok bölgede yeterli seviyede değildi. Birçok ilde kiralık arzı azalmıştı. Son 3 yılda istatistiklere baktığımızda yapı inşaat ruhsat sayısında düşüşler var. Bu açıdan kent içindeki değişimin yanı sıra diğer illerdeki göçlerden dolayı yeterli arz olduğunu söylemek mümkün değil.

Bölgesel anlamda fiyat artışı var

- Bazı bölgelerde özellikle İstanbul gibi fiyatların yüksek olduğu, Kırklareli gibi fiyatların o seviyelere erişmediği yerlerde yüksek artışlar görmek mümkün. 2 ya da 3 kat arttı diyebilmek için erken, bu verilere ancak birkaç ay sonraki fiyat ortalamalarına göre yorum yapabiliyoruz. Bölgesel anlamda fiyat artışı var.

Silivri'de fiyatlar yükseldi

- Arsalarda da İstanbul başta olmak üzere Kırklareli ve bölgesinde yoğun bir talep olduğunu söyleyebiliriz. Artık Silivri gibi bölgelerde arsa fiyatları metrakare olarak 4-5 bin liralara dayandı. Tarla değil de arsa vasfındaki yerlerde fiyatlarda artışlar var."