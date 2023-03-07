İstanbullu akın etti: Emlak piyasası hareketlendi; fiyatlar 3 katına çıktı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, Türkiye’nin 10 şehrini vurdu. Binlerce kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi yaralandı. Deprem felaketinin ardından, olası bir deprem için uyarıların yapıldığı İstanbul’dan kaçışın yolları aranmaya başlandı.

Megakent İstanbul’dan ayrılanlar için ilk alternatif deprem riskinin daha az olduğu ifade edilen Trakya bölgesi oldu.

Bölge, son dönemde tarihin en büyük emlak hareketliliğini yaşıyor. Birkaç hafta içinde sadece Kırklareli'nde 8 binden fazla konutta kiralama ya da satış işlemi yapıldı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ ticaret odalarının açıkladığı verilere göre, bölgede depremden sonra 53 binin üzerine işlem gerçekleşti. Mevcut yapı stokunun neredeyse yüzde 95'i doldu.

Bölgede fiyatlar üçe katlanırken, arsa satışlarına da yoğun ilgi yaşanıyor. Kırklareli'nin köylerindeki arsa metrekare fiyatları 1.500 liraya dayandı. Bölgedeki emlakçılar ise arazi ve arsa arzında sıkıntı yaşandığını belirtiyor.

Sabah gazetesinin haberine göre; Geçtiğimiz yıl Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de Trakya'dan arazi aldığı söylentileri bölgede fiyatları hareketlendirmişti.