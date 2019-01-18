Kadınlara konut satışında şampiyonluk Balıkesir ve Çanakkale'de

18 Ocak 2019

Coldwell Banker'in "Konutta Kadının Gücü" başlıklı araştırmasına göre, ülke genelinde geçen yıl satılan konut sayısı tüm zorluklara rağmen 2017'ye göre sadece yüzde 2,4 azalarak 1 milyon 375 bin 398 oldu.

Geçen yıl satılan konutların yüzde 30,6'sı yani 421 bin 286 adedi kadınlar tarafından alındı. 2017'de oranın yüzde 29,1 olduğu düşünüldüğünde, kadınların satın alınan konutlardaki sahiplik oranı 1,5 puan artmış oldu.

Satılan konutlarda erkeklerin payı ise yüzde 57,4 olarak gerçekleşti. Yaklaşık yüzde 2 pay ile 26 bin 877 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alınırken, yabancılar ve kurumlar tarafından alınan konutlar da kalan bölümü oluşturdu.

42 ilde kadınların oranı yüzde 30'un üzerinde

Geçen yıl satılan konutlarda kadınların alım oranının en yüksek olduğu il yüzde 39,7 ile Balıkesir oldu. Balıkesir'i bu alanda yüzde 37,2 ile Çanakkale ve yüzde 36,8 ile Edirne takip etti.

Önceki yıl listede ikinci sırada bulunan Muğla ise 2018'de yüzde 36,3'lük oranla dördüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl en dikkat çekici yükselişlerden birisine ise Kilis imza attı. 2017'de listede 14. sırada bulunan Kilis, geçen yıl yüzde 36,2'lik oranla beşinci sıraya kadar yükseldi.

İlk 10'da yer alan diğer şehirler ise sırasıyla yüzde 35,9 ile İzmir, yüzde 35,8 ile Nevşehir, yüzde 35,5 ile Tunceli, yüzde 35 ile Aydın, yüzde 34,8 ile Giresun ve Sinop oldu.

Ayrıca Kırklareli yüzde 33,9 ile 12'nci, Uşak yüzde 33,8 ile 13'üncü, Diyarbakır yüzde 33,78 ile 14'üncü, Konya yüzde 33,3 ile 15'inci, Niğde yüzde 33,2 ile 16'ncı, Eskişehir yüzde 33 ile 17'nci, Sakarya yüzde 32,9 ile 18'inci, Aksaray yüzde 32,6 ile 19'uncu, Zonguldak yüzde 32,53 ile 20'nci sırada yer aldı.

Önceki yıl kadına konut satışlarında yüzde 30'dan fazla pay alan illerin sayısı ise 27 iken 2018'de bu sayı 42'ye çıktı.

Ardahan, Şırnak ve Ağrı son üçte

Araştırmaya göre, kadınların konut satışında en düşük pay aldığı il yüzde 16,1 ile Ardahan oldu. Ardahan'da 2018'de satılan 186 konuttan sadece 30'unu kadınlar, 150'sini ise erkekler aldı. Ardahan'ı bu alanda yüzde 17 ile Şırnak, yüzde 18,2 ile Ağrı izledi.

Kadınların geçen yıl konut alımında en düşük pay aldığı iller arasında Muş yüzde 19,7 ile dördüncü, Bitlis yüzde 19,6 ile beşinci, Kars yüzde 20,6 ile altıncı, Van yüzde20,9 ile yedinci, Siirt yüzde 21,7 ile sekizinci, Batman yüzde 23,1 ile dokuzuncu, Bingöl yüzde 23,7 ile onuncu sırada yer aldı.

Adıyaman'ın listede yüzde 24,4 ile 11'inci basamakta bulunurken onu yüzde 24,4 ile Şanlıurfa, yüzde 25 ile Bayburt, yüzde 25,3 ile Erzurum, yüzde 25,5 ile Kırıkkale, yüzde 26,4 ile Yozgat, yüzde 26,9 ile Çankırı, yüzde 27,2 ile Mardin ve Kocaeli, yüzde 27,7 ile Gümüşhane takip etti.

Kadınların konut alımında oranlarının en düşük olduğu 20 il arasında Türkiye'nin hemen her bölgesinde bulunan şehirlerin yer alması dikkati çekti.

Cumhuriyet rekoru

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye'de kadınların 421 bin 286 adet konut aldığını söyledi. Taş, konuya ilişkin istatistiklerin 2014'ten beri yayınlandığını kaydederek, 2014'te yüzde 29,5 olan oranın 2015'te yüzde 29,6'ya çıktıktan sonra 2016'da yüzde 29,2'ye, 2017'de ise yüzde 29,1'e gerilediğini aktardı. Söz konusu oranın geçen yıl 1,5 puan artarak yüzde 30,6'ya yükseldiği bilgisini veren Taş, "Kadınlar konut alımında zaten söz sahibi ama tapuda da imza sahibi olma oranını artırıyor. Geçen yıl kadınlara 421 bin adet konut satılması Cumhuriyet rekorudur." dedi.