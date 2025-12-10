Kanada’nın en yüksek gökdeleni rekor kırdı

Kanadalı mimarlık ofisi Hariri Pontarini Architects tarafından tasarlanan ve Pinnacle International tarafından geliştirilen SkyTower, inşaat sürecinde kritik bir eşiği geride bıraktı. Bugün itibarıyla 100 katı aşan yapı, tamamlandığında Kanada’nın en yüksek binası olacak. Proje, sadece Toronto için değil, ülke genelinde de mimari bir kilometre taşı olarak görülüyor.

“12 kenarlı bir mücevher”

Yaklaşık 351,85 metre yüksekliğe ulaşması planlanan gökdelen, hafif eğimli cephesi ve tek yönlü balkonlarıyla dikkat çekiyor. Hariri Pontarini Architects, SkyTower’ı “12 kenarlı bir mücevher” olarak tanımlıyor. Cam kaplı, köşeleri kırpılmış formu sayesinde yapı, farklı açılardan bakıldığında ışığı değişik biçimlerde yansıtıyor ve silüeti sürekli dönüşen bir karakter kazanıyor. Bu formun estetik katkısının yanı sıra Ontario Gölü’nden gelen sert rüzgârlara karşı da yapısal dayanıklılık sağladığı belirtiliyor.

106. katta restoran

Kurucu ortak David Pontarini’ye göre binanın konumu Toronto’nun ana arterlerinden birinin başlangıcında yer aldığı için güçlü ve simgesel bir mimari ifade gerektiriyordu. Üst katlardaki sosyal alanlar, CN Tower’ın ana gözlem seviyesine denk gelecek biçimde konumlandırılarak kent silüetiyle görsel bir ilişki kuruyor.

One Bloor’u geride bıraktı

SkyTower, hızla gelişen Harbourfront bölgesindeki Pinnacle One karma kullanımlı projenin parçası. Yapı; konutlar, otel birimleri ve 106. kattaki restoran dâhil çeşitli sosyal olanaklar barındıracak. Yan kulelerden biri 95 kata ulaşacak. Mart 2025’te alınan varyansla asıl tasarım 95 kattan 106 kata yükseltildi. Projenin 2026’da tamamlanarak ilk sakinlerini ağırlaması bekleniyor. SkyTower, Foster + Partners imzalı One Bloor’u (85 kat, 308,6 m) geride bırakarak zirveyi devralacak.