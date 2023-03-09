Kentsel dönüşümde kira yardımı tutarı artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Kurum, İstanbul'da bin 500 lira olan kentsel dönüşüm kira yardımı miktarının 3 bin 500 liraya yükseltildiğini söyledi. Kurum; Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir’de ise bu miktarın 3 bin lira olacağını açıkladı. Bakanın açıklamasına göre diğer büyükşehirlerde bu yardım miktarı 2 bin 500 lira olurken, kalan şehirlerde 2 bin lira oldu.

Bakan, kira yardım bedellerinin ay başında hesaplara yatırılacağını söyledi.