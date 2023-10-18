Kılıçoğlu, Megaron ile profesyonel çatı hizmeti sunuyor

Kılıçoğlu, 2014 yılında oluşturduğu markası Megaron Çatı Teknolojileri ile anahtar teslim çatı hizmeti veriyor. Megaron Çatı Teknolojileri markasıyla farklı bir çatı deneyimini müşterilerine sunan Kılıçoğlu, anahtar teslim çatı çözümleri arayan müşteri kitlesini hedefliyor.

Megaron ile alternatif çatı kaplama malzemeleri ve detay çözümleri ile ihtiyaca yönelik, sorunsuz, estetik ve uzun ömürlü çatı hizmeti sunan Kılıçoğlu, bunun için uzman bayilikler oluşturdu. Kılıçoğlu, uzman bayiler aracılığıyla 9 yıldır sektörde yine bir ilki gerçekleştirerek anahtar teslim, garantili çatı hizmeti veriyor.

Anahtar teslim çatı hizmetinin müşterilere farklı bir deneyim sunduğunu söyleyen Kılıçoğlu’nun Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Özaydemir “Çatı yaptıracak veya çatısını yenileyecek kişiler için uygulama hizmeti zahmetli ve sorunlu bir süreçtir. İnsanlar malzemeyi araştırmak zorunda kalır ve bir yerden bulup çok da profesyonelce olmayan yöntemlerle alır, uygulama için de ayrıca usta bulmak durumunda kalır.

Malzeme alternatifleri de sınırlıdır ve bulduğu ustanın yönlendirmesine göre karar vermek zorunda kalır. Megaron Uzman bayilerine geldiklerinde ise müşterilerimiz showroomlarımızda alternatif ürünlerimiz arasından kendi evlerine en uygun modeli ve rengi yerinde seçebilirler.

Hem ürün hem de uygulamayı uzman bayilerimizden alabilirler. Bunun yanında çatı için kullanılacak sistem ürünleri ve yalıtım malzemeleri de kendilerine anlatılır ve uygun çözümler hakkında bilgilendirilir. Ayrıca, Kılıçoğlu olarak uzman bayilerimiz tarafından yapılan uygulamalara garanti de veriyoruz” dedi.

Megaron uzman Bayilerin sayısı artacak

Anahtar teslim çatı sistemi isteyen müşterilere hizmet vermek üzere Megaron Çatı Teknolojileri markası altında uzman bayiler oluşturduklarını anlatan Ali Osman Özaydemir, “Megaron Çatı Teknolojileri, genel anlamda anahtar teslim çatı isteyen müşterilere dönük bir yapılanma stratejimiz. Sistemi oturttuk ama büyütmek gerekiyor.

Uzman bayiler oluşturuyoruz. Hali hazırda 26 adet uzman bayimiz var, bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz ve tüm Türkiye’de bu oluşumun yaygınlaşması için çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz. Şuanda, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya, Bursa, İzmir, Bolu, Muğla, Kayseri, Konya gibi kentlerde oluşumu sağladık” dedi.

Uzman bayilerin Megaron Çatı Teknolojileri adı altında faaliyet gösterdiğini ve sadece kendi ürünlerini sattıklarını anlatan Özaydemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık Türkiye’nin her yerinde belli segmentin üstünde konutlar yapılıyor. Megaron Çatı Teknolojileri markamızla bizim hedefimizi bu üst segment konutlar oluşturuyor. Bu yüzden bu konutlara üst düzey ürün üretiyoruz ve üst düzey hizmet veriyoruz.

Hizmeti verecek uzman bayiimizi de buna göre belirliyoruz. Uzman bayilerimiz, belirli kriterlere bakarak bizim seçtiğimiz kişi veya kurumlardan oluşuyor. Biz francising vermiyoruz, tam tersine uzman bayiliği vereceğimiz kişiyi belirledikten sonra tüm yatırımıyla ilgileniyoruz. Uzman bayiinin kar edip edemeyeceğine, belirli bir ciroyu yakalayıp yakalayamayacağına kadar bakıyoruz, kar edemeyecek bir yapıyı oluşturmaya karşıyız.

Çünkü belli bir cironun altında o sistemi orada ayakta tutamazsınız. Her gelene ve isteyene uzman bayilik de vermiyoruz. Özellikle biz seçiyoruz ve eğitimlerle yetiştiriyoruz. Uzman bayilerimiz kurumsal bir hizmet veriyor. Aracı, bilgisayarı, satış elemanı, eğitimi, ofisin tasarımı gibi konularda destek oluyoruz. Uzman bayiler bizim bünyemizde faaliyet göstermiyorlar ama sadece bize bağlı çalışıyorlar ve sadece bizim ürünlerimizi satabiliyorlar.”

Uzman bayilik sisteminin müşteriler için de büyük bir kolaylık olduğunun altını çizen Ali Osman Özaydemir, “müşteri tek bir kişiyle muhatap oluyor, fiyat teklifiyle başlayan iş, garanti kapsamında anahtar teslimiyle sonuçlanıyor. Çatının bütün malzemeleri geldi gelmedi, hangi ürünü alayım, ne kullanayım derdinden kurtuluyorlar, hiç biriyle uğraşmıyorlar. Müşteri nasıl bir çatı istediğini söylüyor, uzman bayilerimiz tasarımına ve ürünlerin seçimine kadar her aşamayı bilgilendirerek, çatıyı anahtar teslim müşteriye veriyor” dedi.

Uzman Bayilik hizmetini çatısını yenileyenler ile yeni bina yapan bireysel müşterilerin yanında müteahhit firmaların da tercih ettiğini ifade eden Özaydemir, “Bireysel bina sahiplerinin yanında müteahhit firmalara da uzman bayi hizmeti veriyoruz. Müteahhit firmalar çatı ile ilgili herhangi bir detayı düşünmek durumunda kalmıyorlar. Uzman Bayimiz müteahhit firmanın da işini kolaylaştırıyor. Uzman Bayi hizmeti alan müşterilerimiz hem süreçten hem de sonuçtan oldukça memnun” diye konuştu.

Uzman bayilerden hizmet alan müşteriler çatı sorununun hayatlarından çıktığını anlattılar

Uzman Bayilerden anahtar teslim hizmet alan müşteriler, çatı sorunu yaşamıyor. Ürün seçiminden tasarımına kadar her türlü hizmeti alabiliyor. Megaron Çatı Teknolojileri uzman bayileri ile çalışan müşteriler, memnuniyetlerini anlattılar.

ÇATI YENİLEME

ÜNAL ÇELİK (MİMAR)

2000 yılından beri Bursa’da faaliyet gösteren İnra Deniz Mimarlık firmasının kurucu ortağıyım, 27 yıllık mimarım. 1990’lı yılların ortalarında yapılmış olan villa sitesinin yenileme işi için binanın tüm dış kabuğunun değişmesi gerekiyordu. Çatı için Megaron Çatı Teknolojileri’ni tercih ettik.

Benzer çatı malzemeleriyle kıstas yapınca Megaron Çatı Teknolojileri’nin bize daha ekonomik bir çözüm sunduğunu gördük. Uzman Bayi bize çatıyla ilgili yeni teknolojilerle birlikte alternatif çözümler sundu. Fayda maliyet olarak çok memnun kaldığımızı söyleyebilirim. Kullanılan detay çözümler ve uygulamanın anahtar teslim yapılması bize oldukça fayda sağladı.

Çatıda su ve ısı yalıtımı için kullanılan malzemelerin buhar geçirgen olması, çatı katında bir yaşam olduğu için ısı yalıtımının doğru yapılması çok önemliydi. Megaron Çatı Teknolojileri’nin sunduğu ısı ve su yalıtım sistemlerini kullandık ve çok memnun kaldık. Ev sahipleri ile görüştüğümüzde daha önce çatıyı yazın sıcak, kışın soğuk olduğu için kullanamadıklarını söylemişlerdi, şimdi yeni haliyle yaz - kış rahatlıkla kullanabildiklerini ifade ediyorlar.

Çalıştığımız iş ortaklarımızda aradığımız en önemli özellikler işinin arkasında duran, sorumluluk alabilen ve kurumsal bir yapıya sahip olan firmalar olmasının yanında çözüm odaklı güçlü bir ekip yapısına sahip olmasıdır. Uzman Bayi bize tüm bunları sundu. Binanın dış cephesiyle uyumlu olması sebebiyle Megaron Antrasit Gri Kiremit tercih ettik. Hem ürün olarak hem de uzman bayi hizmeti ile Megaron Çatı Teknolojileri’ni tavsiye ederim.

VİLLA BAHAR PROJESİ

SABRİ ŞEN

Modi İnşaat olarak Bursa İnegöl’de faaliyet gösteriyoruz. Amacımız müşterilerimize konforlu, sağlıklı ve sağlam konutlar sunmak. Projelerimizde kullandığımız malzemelerin uzun ömürlü ve kaliteli olması bizim için çok önemli. Kılıçoğlu markasıyla daha önceki projelerimizde çalışmıştık. Yeni projemiz Villa Bahar’da da Megaron kiremit tercih ettik.

Binalarımızın dış cephesiyle uyumlu olması için Megaron Antrasit Gri Kiremit tercih ettik. Projenin çatısı için anahtar teslim hizmet aldığımız Uzman Bayi, profesyonel destek ve uygulamasıyla işimizi çok kolaylaştırdı. Çatı ile ilgili hiçbir detayı düşünmedik, yapılması gereken tüm detaylar profesyonelce çözüldü. En güzel tarafı da işi tam zamanında teslim ettiler.

ÇATI YENİLEME

FATİH ÇENGELLİ

25 yıllık 3 tane villamız var, seneler içerisinde yıpranmadan dolayı çatılarında değişim yapmayı uygun gördük. Araştırdığımızda Megaron Çatı Teknolojileri Uzman Bayisini bulduk. Yaptıkları işlere baktık, vermiş olduğu teklif ve profesyonel yaklaşımı kararımızı bu yönde vermemize sebep oldu. Arkasında Kılıçoğlu markasının olması da bize güven verdi. İşin yapılış süresince bizi hiç üzmediler.

Söz verdikleri zamanda taahhütlerini yerine getirdiler. Önce bir evimizin çatısını yaptırdık daha sonra kalan iki tanesinin çatısını yeniledik. İlk çatı yapıldıktan sonra aradan 6 yıl geçti hiçbir sıkıntı yaşamadık. Evde yaşarken tadilat yapılması zordur, ancak tadilat esnasında bizi hiç rahatsız etmediler. İşinin arkasında duran ve doğru yapan bir firmayla çalıştığımız için çok memnunuz. Anahtar teslim çatı hizmetini çatısını yenileyecek herkese öneriyorum.

YENİ ÇATI

ZEKERİYA YILDIRIM

Evimizi yaptırırken kullandığımız malzemeleri araştırarak ve fayda/maliyet gözeterek seçtik. Kılıçoğlu’nun bir asra yaklaşan tecrübesi tercihimde önemli bir etken olmuştur. Bir iş yapıyorsanız artık herkes anahtar teslim hizmet alabilmek istiyor. Megaron Çatı Teknolojileri’nin bu imkanı sunmuş olması çok önemli. Çatıda iyi bir izolasyon için ne kullanılması gerekiyorsa o sistemi kullandık. kullandığımız ısı yalıtımı sistemi sayesinde yazın klima bile açmadan rahatlıkla oturuyoruz. Çatı yaptıracakların Megaron Çatı Teknolojileri ile iletişime geçmesini tavsiye ediyorum.