Kira krizi derinleşiyor! Gençler çözümü manastırlarda buldu

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New York’ta konut maliyetleri tarihi seviyelere yaklaşırken, kiracılar giderek daha yaratıcı çözümler aramaya başladı. Kentte ortalama kira bedellerinin pandemi öncesine göre yaklaşık yüzde 20 yükselmesi, özellikle genç profesyoneller ve yeni mezunlar üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.

Yüksek kira fiyatları nedeniyle bazı kişiler, geleneksel kiralık daireler yerine manastırlar ve dini kuruluşlar tarafından işletilen konutlara yöneliyor.

Rahibelerle yaşamak daha ucuz hale geldi

New York’a yeni taşınan birçok kişi için kısa süreli kiralık dairelerin aylık maliyeti 5 bin dolara kadar çıkabiliyor. Buna karşılık bazı dini konutlarda oda kiraları 800 ila 1.650 dolar arasında değişiyor. Üstelik birçok tesiste kahvaltı, akşam yemeği, internet ve çeşitli ortak kullanım alanları da bu ücretlere dahil ediliyor.

Bu nedenle manastır konutları, bütçesini korumak isteyen gençler için cazip bir alternatif haline geliyor.

Dini şart yok, topluluk desteği var

Bu konutların önemli bir kısmı yalnızca Hristiyanlara hizmet vermiyor. Farklı inançlardan veya herhangi bir dini aidiyeti bulunmayan kişiler de başvuru yapabiliyor. Çoğu tesiste ibadet zorunluluğu bulunmazken, belirli kurallara uyulması gerekiyor.

Bazı konutlarda gece sokağa çıkma saatleri uygulanırken, alkol kullanımı ve ziyaretçi kabulü konusunda da sınırlamalar bulunabiliyor.

Bekleme listeleri uzuyor

New York’taki uygun fiyatlı dini konutların sayısı yıllar içinde azalırken talep hızla artıyor. Birçok tesis için aylar süren bekleme listeleri oluşmuş durumda.

Uzmanlar, bu durumun kentteki daha geniş konut krizinin bir yansıması olduğunu belirtiyor. Yüksek kira fiyatları, sınırlı konut arzı ve artan yaşam maliyetleri, alternatif barınma modellerine olan ilgiyi artırıyor.

Sadece barınma değil, sosyal destek de sunuyor

Bu tür konutlarda yaşayanlar yalnızca daha düşük kira ödemekle kalmıyor. Ortak yemekler, sosyal etkinlikler ve topluluk yaşamı sayesinde yeni gelenler için önemli bir sosyal destek ağı da oluşuyor.

Birçok sakin, güvenlik duygusu ve dayanışma ortamının, yüksek kiralı ancak yalnız yaşamaktan daha değerli olduğunu ifade ediyor.