Kısa süreli kiralamaya darbe: 10 binden fazla konaklama ruhsatı iptal edildi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Portekiz hükümeti ve yerel yönetimler, kısa süreli turistik konaklama sektöründe uzun süredir devam eden kayıt güncelleme çalışmalarını hızlandırdı. Yapılan incelemeler sonucunda ülke genelinde 10 binden fazla yerel konaklama (Alojamento Local) kaydı iptal edildi.

Denetimlerin temel amacı, aktif olarak faaliyet göstermeyen veya yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeleri sistemden çıkarmak olarak gösteriliyor. Özellikle zorunlu sorumluluk sigortası belgelerini sunmayan işletmeler mercek altına alındı.

En büyük iptal dalgası Lizbon'da yaşandı

Denetim sürecini ilk tamamlayan şehirlerden biri olan Lizbon'da yaklaşık 19 bin kayıtlı kısa süreli kiralama işletmesinden 6 bin 765'inin ruhsatı iptal edildi. Bu sayı, kentteki kayıtlı işletmelerin yaklaşık yüzde 40'ına karşılık geliyor.

Porto'da ise 1.413 konaklama lisansının iptal edildiği açıklandı. Bu rakam şehirdeki kayıtlı işletmelerin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor. Lagoa ve Lagos gibi turistik bölgelerde de benzer incelemeler yapılarak aktif olmayan kayıtlar sistemden çıkarıldı.

30 bin ruhsat daha risk altında

Portekiz Yerel Konaklama Derneği'nin (ALEP) verilerine göre, halen 37 binden fazla işletme zorunlu sigorta belgelerini sunmuş değil. Kurum, kurallara uyulmaması halinde yaklaşık 30 bin ek ruhsatın daha iptal edilebileceğini öngörüyor.

Uzmanlar, yapılan işlemlerin piyasadaki gerçek ve aktif konaklama kapasitesinin daha net görülmesini sağlayacağını belirtiyor.

Turizm ve konut krizi tartışmaları yeniden gündemde

Kısa süreli kiralamalar Portekiz turizminin önemli gelir kaynaklarından biri olmaya devam ederken, özellikle büyük şehirlerde konut fiyatları ve kiralar üzerindeki etkileri nedeniyle tartışmaların merkezinde yer alıyor. Yetkililer, kayıt sisteminin güncellenmesiyle hem sektörün şeffaflığının artırılmasını hem de denetimlerin güçlendirilmesini hedefliyor.

Güncellenen Ulusal Yerel Konaklama Sicili'ne (RNAL) göre Portekiz genelinde halen 119 bin 147 aktif kısa süreli konaklama işletmesi bulunuyor. Ancak devam eden incelemeler nedeniyle bu sayının önümüzdeki aylarda daha da düşebileceği belirtiliyor.