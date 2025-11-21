Kiralık ve satılık konut fiyatlarında son durum! İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlar ne kadar?

Sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun ekim ayı sonuçlarını paylaştı.

Şirketin paylaştığı rapora göre, Türkiye genelinde reel kira endeksindeki düşüş Ekim 2025'te belirgin şekilde devam etti.

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki kira fiyatları değişimleri

Reel kira fiyatları, aylık bazda 170,2'ye gerilerken, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 düşüş kaydedildi.

Üç büyükşehirde de aylık bazda azalan reel kiralık fiyat endeksi, İstanbul'da 184, Ankara'da 253,1, İzmir'de ise 198,3 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise reel kiralar İstanbul’da ve Ankara’da artarken İzmir’de ise azaldı. Yıllık reel kira değişimi İstanbul’da yüzde 1,3, Ankara’da yüzde 2,4, İzmir’de ise yüzde eksi 4,2 oldu.

Cari fiyatlardaki artışlar

Bir önceki yılın ayına kıyasla ortalama cari kira m2 fiyatındaki artış ülke genelinde yüzde 28,8, İstanbul’da yüzde 34,6, Ankara’da yüzde 36, İzmir’de ise yüzde 27,3 oldu.

Ortalama cari kira m2 fiyatı ülke genelinde 239,6 TL, İstanbul’da 333,3 TL, Ankara’da 240 TL, İzmir’de ise 277,8 TL oldu.

Kiralık konut talep göstergesindeki ağustos ayı itibarıyla başlayan mevsimsel etkilerden kaynaklı düşüş seyrini sürdüren endeks, ekimde bir önceki aya göre yüzde 16,5 düşüşle 181,7 seviyesine geriledi. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 4 artış gösterdi.

Satılık konutta da reel fiyatlar geriledi

Reel satılık konut fiyat endeksi de ekimde düşüş seyrini sürdürdü ve önceki aya göre 0,2 puan azalarak 153,7 oldu.

Eylülden ekime reel konut fiyat endeksi İstanbul’da 0,2 puan ve Ankara’da 0,9 puan artarken, İzmir’de ise 0,9 puan düştü.

Satılık konutta yıllık bazdaki değişimler

Satılık konutlarda yıllık reel fiyat değişimi, 2024'ün başından bu yana azalıyor.

Ekimde yıllık fiyat değişimi oranı, geçen aya kıyasla 0,5 puan artış gösterse de yıllık bazda eksi 3,3 ile negatif bölgede kalmayı sürdürdü.

2025 yılı Ekim ayında yıllık reel fiyat değişimi İstanbul’da yüzde -0,9, İzmir’de yüzde -3, Ankara’da ise yüzde 3 oldu.

Ortalama konut m2 fiyatı Ekim 2025 itibarıyla ülke genelinde 39 bin 974 TL, İstanbul’da 56 bin TL, Ankara'da 32 bin 913 TL ve İzmir'de 47 bin 83 TL olarak gerçekleşti.

Konut talep endeksi yükseldi

Geçen ay düşüş yaşayan konut talep endeksi, Ekim 2025'te aylık bazda yüzde 5,2 artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 daha yüksek ölçüldü.

Konut piyasasında canlılık ölçütlerinden biri olan ve satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldığını gösteren kapatılan ilan yaşı ise geçen aya kıyasla Türkiye genelinde ve üç büyük ilde düştü.

Kapatılan ilan yaşı ülke genelinde 59,6 gün, İstanbul'da 60,5 gün, Ankara'da 43,3 gün ve İzmir'de 72,1 gün olarak hesaplandı.