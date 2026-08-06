Komşusunu şikayet etti, emekli adamın 257 milyon TL'lik evi yıkılabilir

İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Sandbanks'te yaşayan 69 yaşındaki emekli muhasebeci Neil Kennedy, eski bungalovunu yıkarak yerine üç katlı lüks bir ev inşa etti. Ancak komşuları, inşaat sırasında onaylanan projeye uyulmadığını öne sürerek itiraz etti.

Mahremiyetim ihlal edildi

İtirazın en dikkat çeken ismi, Channel 4 kanalındaki "Four Rooms" programıyla tanınan iç mimar Celia Sawyer oldu.

Sawyer, izinsiz büyütüldüğü iddia edilen balkonun doğrudan bahçesine baktığını ve özellikle güneşlenirken mahremiyetini ihlal ettiğini savundu.

Balkonla sınırlı kalmadı

İddialara göre projeye aykırı değişiklikler yalnızca balkonla sınırlı kalmadı.

Evin yan cephesine komşunun yatak odasına bakan pencereler eklendiği, ayrıca düz çatıya gürültü oluşturduğu öne sürülen bir klima sistemi yerleştirildiği belirtildi. Belediye daha sonra ev sahibi için geriye dönük imar izni başvurusu yapılmasını istedi ve bu izin 2024 yılında onaylandı.

Mahkeme belediye kararını iptal etti

Komşu Garth Weston, belediyenin verdiği izni hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.

Mahkeme, belediye görevlisinin bölgeyi yerinde incelemeden karar verdiğine ve raporda önemli maddi hatalar bulunduğuna hükmederek imar onayını iptal etti. Böylece lüks ev mevcut haliyle hukuki dayanağını kaybetti. Belediye ayrıca Weston'ın yaklaşık 14 bin 754 sterlinlik yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edildi.

Ev sahibi son kez izin almaya çalışıyor

Kararın ardından Neil Kennedy, üç katlı evini koruyabilmek için yeni bir imar başvurusu yaptı.

Kennedy'nin danışmanı, müvekkilinin bir müteahhit değil emekli bir muhasebeci olduğunu, projedeki değişikliklerin inşaat şirketi ve mimarlar tarafından yapıldığını, gerekli ek izinlerin alınması gerektiğini bilmediğini savundu. Ancak bölgedeki mahalle forumu, mahremiyet, komşular üzerindeki etkiler ve gürültü gerekçeleriyle yeni başvuruya da itiraz etti.

Gözler belediyenin vereceği kararda

Ev, tamamlanmasının üzerinden yaklaşık dört yıl geçmesine rağmen mevcut haliyle hâlâ resmen onaylanmış değil. Şu ana kadar herhangi bir yıkım ya da uygulama kararı alınmış görünmezken, belediyenin yeni başvuru hakkında vereceği karar merakla bekleniyor.