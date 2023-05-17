Konut fiyatları fırladı: Bir yılda yüzde 132,8 artış

Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi mart ayı verilerini açıkladı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), 2023 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 oranında arttı.

Deprem bölgeleri sabit kabul edildi

Merkez Bankası, Adıyaman, Malatya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de depreme bağlı olarak veri sayısının yetersiz olması nedeniyle söz konusu illerde 2023 Şubat ve Mart ayı endekslerini sabit kabul ettiğini açıkladı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 132,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 55,4 oranında artış gösterdi.

Konut fiyatları şubatta yüzde 141,5, ocakta yüzde 153,1 artmıştı. Böylece konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlama mart ayında da sürmüş oldu.

Ortalama konut fiyatı 2 milyonu geçti

Türkiye’de bir konutun metrekare fiyatı 21 bin 777 TL olurken 100 metrekarelik bir konutun fiyatı 2 milyon 177 bin 700 TL oldu.

İstanbul’da 100 metrekarelik ortalama konutun fiyatı 3 milyon 373 bin olurken Ankara’da 1 milyon 600 bin İzmir’de 25 milyon 560 bin oldu. İstanbul’da konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 130,9, Ankara’da yüzde 142, İzmir’de yüzde 137,2 oldu.

Ülke çapında konut fiyatlarının en çok arttığı bölge yüzde 161,1 artışla Zonguldak, Karabük, Bartın’ı içine alan bölge olurken bu bölgeyi yüzde 159 artışla Çankırı, Kastamonu, Sinop izledi. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde ise konut fiyatları yüzde 155,3 arttı.