Konut fiyatlarında artış devam ediyor

Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı 2023 yılı Temmuz ayı emlak verilerini yayınladı.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 olurken, Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 azalışla 675 bin 327 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azalış göstererek 14 bin 533 olurken, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 13,3 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ise, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 31 bin 641 olurken, toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 28,9 düzeyinde gerçekleşti.

Kiralıkta Bursa, temmuz ayının lideri oldu

Emlakjet verilerine göre haziran ayında Türkiye genelinde hem satılık fiyatları hem de kiralık fiyatları önceki aya göre yüzde 8 artış gösterdi. Verilere göre ayrıca Temmuz ayında kiralık ve satılık konut aramaları yarı yarıya gerçekleşti.

En çok konut aranan iller arasında Ankara ilk sırada yer alırken, listede ilk 10 il içerisinde yer alan Konya satılık konutlarda Temmuz ayında yüzde 11 artışla bu alanda 10 il içerisinde birinci oldu. Kiralık konutlarda aylık fiyat değişiminde ise Bursa yüzde 56 ile en yüksek artış yaşayan il olurken, Konya ise yüzde 27 artışla ikinci sırada yer aldı

Fiyat artışında Gaziantep’in Şahinbey ilçesi lider

Ankara’nın Çankaya, Keçiören, Mamak ve Sincan ilçeleri en çok konut aranan ilçeler arasında ilk sıraları alırken, onları yaz mevsiminin de etkisiyle Aydın’ın Kuşadası ilçesi takip etti. İlçeler bazında satılık konut ve kiralık aylık fiyat değişiminde Temmuz ayı itibariyle Gaziantep’in Şahinbey ilçesi iki başlıkta da lider oldu. Şahinbey ilçesinde satılık konut aylık fiyat değişimi yüzde 12 olurken, kiralık konut aylık fiyat değişiminde ise yüzde 77’lik artışla dikkat çekti.

Arsa fiyatlarında 8 ilde yıllık fiyat artışı yüzde 100’ün üzerinde oldu

Gayrimenkul sektöründe özellikle yatırım aracı olarak tercih edilen arsalarda ise, Osmaniye ili bir önceki aya göre yüzde 59’luk artışla arama hacmi olarak ilk sırada yer alırken, bu ili Kırklareli (yüzde 56 artış), Malatya (yüzde 48 artış) ve Edirne (yüzde 35 artış) takip etti. Arsa fiyat değişimlerine bakıldığında ise yıllık fiyat değişiminde Antalya yüzde 183’lük artışla ilk sırada yer alırken, onu yüzde 180 artışla Edirne takip etti. Emlakjet üzerinden en çok arsa araması gerçekleştirilen iller arasında yer alan ilk 10 ilin 8’inde yıllık fiyat değişimi yüzde 100 ve üzerinde olurken, yalnız Malatya (yüzde 88 artış) ve Manisa (yüzde 69 artış) ile listede yer aldılar. Arsa için aylık fiyat değişiminde ise Ankara geçen aya göre yüzde 20 artışla bu alanda lider oldu.

Arsa yatırımında öncelikli neden “yüksek getiri”

Emlakjet, Temmuz ayına özel olarak gerçekleştirdiği araştırma dosyasında ise kullanıcılarına gayrimenkul ve arsa satınalma tercihlerini inceledi. Araştırmaya katılanların yüzde 50,25’i kiralık konut arayışında olduğunu belirtirken, satılık konut arayanların oranı yüzde 39,8 ve arsa veya arayışında olanların oranı ise yüzde 6,4 oldu. Gayrimenkul satın alırken en çok dikkat edilen faktörler arasında ise “fiyat / yatırım getirisi” seçeneği yüzde 39,1 ile ilk sırada yer alırken, ardından konum ve çevre faktörleri geldi.

Katılımcılar gayrimenkul satın alırken öncelikli amaçlarının yüzde 46,4 ile “kendi yaşam alanını oluşturmak” olduğunu söylerken, yüzde 22,8’i ise yatırım yapmak olduğunu belirtti. Arsa arayışı içinde olduğunu belirtenlerin ise yaklaşık yarısı (yüzde 48,6) bu arayışlarının nedenleri arasında ilk sırada “konut inşası” olduğunu belirtirken, yüzde 36,9’u ise “yatırım” amacıyla arsa araması gerçekleştirdiğini ifade etti. Arsa yatırımı yapmak isteyenlerin temel sebepleri arasında ile “yüksek getirili olması” yüzde 25 ile ilk sırada yer aldı.