Konut satışları 58 şehirde geriledi

Hamide HANGÜL

Geçen yılı rekorla kapatan konut satışları, yılın ilk ayına düşüşle başladı. Fiyatlar yıllık yüzde 27,7’lik artış oranıyla, ocakta yüzde 30,65 gelen enflasyonun altında kalsa da gerek kış mevsiminde taşınmaların azalması, gerekse konuta erişemeyen talebin kiralamaya yönelmesi satışların gerilemesinde etkili oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan belirlemelere göre, Türkiye genelinde 58 şehirde satışlar gerileme gösterdi. En fazla düşüş oranı yüzde 51’le Hakkari’de görülürken, bu şehri Bartın yüzde 37,6, Tunceli yüzde 37,5, Şırnak yüzde 27,4, Zonguldak yüzde 25, Yalova yüzde 23,3 düşüş oranıyla izledi.

Antalya’da yüzde 13,7 azaldı

TÜİK verilerine göre, dört büyük şehirde de satışlarda düşüş yaşandı. Buna göre, İstanbul’da satışlar 21 bin 13’ten yüzde 2,9 azalışla 20 bin 412 adete geriledi. İzmir’de yüzde 3,29’luk azalışla 6 bin 843’ten 6 bin 618’e, Ankara’da yüzde 0,28’lik oranla 10 bin 236’dan 10 bin 207’ye geriledi. Turizmin önemli şehirlerinden Antalya’da ise yüzde 13,7’lik düşüşle 6 bin 509’dan 5 bin 615’e indi. Körfez ülkelerinin gözdesi haline gelen Karadeniz şehirlerinden Trabzon’da da yüzde 10,6’lık düşüşle 685’e geriledi.

Deprem illerinin 4’ünde arttı, 7’sinde düştü

Deprem illerinde de dört ilin dışında satışlarda düşüş yaşandı. Buna göre, Malatya yüzde 8,6, Gaziantep yüzde 2,84, Kilis yüzde 6,3, Adana yüzde 0,88 artış gösterirken; Hatay yüzde 7,37, Kahramanmaraş yüzde 5,9, Osmaniye yüzde 3,28, Adıyaman yüzde 15,7, Diyarbakır yüzde 14,6, Şanlıurfa yüzde 6,3, Elazığ yüzde 0,31 düşüş gösterdi. Böylelikle Malatya’da 597, Adana’da 2 bin 525, Hatay’da 968, Kahramanmaraş’ta 832, Osmaniye ve Adıyaman’da 472, Gaziantep’te 2 bin 965, Kilis’te 169, Diyarbakır’da 1.577, Şanlıurfa’da 2 bin 210, Elazığ’da 956 konut satıldı.

Hakkari’de 46, İstanbul’da 20 bin 412 satış

En düşük konut satışı yüzde 51,6’lık gerileme ve 46 adetle Hakkari’den gelirken, bu şehri Tunceli 50, Ardahan 79 konut satışıyla izledi. Şehirlere göre incelendiğinde, satışlarda yüzde 2,9 düşüşe rağmen İstanbul 20 bin 412 adet satışla en fazla konutun satıldığı il oldu. İstanbul’u Ankara 10 bin 207, İzmir 6 bin 618, Antalya 5 bin 615 adetle takip etti.

Zengezur güzergâhındaki Iğdır’da artış var

Türkiye genelinde konut satış oranı en çok artan il ise Iğdır oldu. Zengezur Koridoru’na geçiş güzergâhında olmasıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Iğdır’da konut satışları yüzde 68,1 arttı ve 185’e yükseldi. Bir önceki yıl ocak ayında 110 adetti. Bu şehri Ağrı yüzde 31,3’lük artış oranıyla ikinci sırada izledi ve şehirde 302 adet konut satıldı. Burdur’da yüzde 22, Çankırı’da yüzde 17,9, Kastamonu’da yüzde 16,7, Rize’de yüzde 16,4, Bayburt’ta yüzde 15,8, Ardahan’da yüzde 17,91, Muş’ta yüzde 11 artış yaşandı.

TÜİK revizyonuyla 2025 satışları 1,76 milyon

TÜİK, konut satışlarına ait göstergeleri revize ederken, istatistiklere iş yeri satışını da ekledi. Konut ve iş yeri satış istatistiklerinde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerin yanı sıra, istatistiklerle ilgili tüm göstergeler 2013 yılı ocak ayından başlayacak şekilde yayımlandı. Böylelikle 2025 yılında 1 milyon 689 bin adet olarak açıklanan konut satışları, TÜİK’in revizyonu sonrasında 1 milyon 760 bin oldu. Revizyonun yapıldığı son 13 yılda toplam konut satışları 17 milyon 956 bin 440 adetten, 19 milyon 118 bin 469’a yükselmiş oldu.

Öte yandan, ülke genelinde ipotekli iş yeri satışları ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 73 artışla 576 olurken, diğer iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 15,1 azalarak 12 bin 691 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 3,4, ikinci el iş yeri satışları yüzde 9,5 azalış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 12,8, ikinci el iş yeri satışları yüzde 5,6 geriledi.