Konut satışları Haziran'da yüzde 44.4 geriledi

TÜİK tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, ipotekli konut satışları da Haziran'da %66.8 azalış göstererek 13,463 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde ise toplam konut satışları %22.1 düşüşle 565,779 adet; ipotekli satışlar da %28.6 düşüşle 121,530 adet oldu.

Yabancılara konut satışı yüzde 69.6 geriledi

Yabancılara yapılan konut satışı ise Haziran ayında %69.6 gerileyerek 2,625 adet; Ocak-Haziran döneminde de %45.5 azalarak 19,275 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı edinmek için gerekli minimum konut yatırım tutarı geçen yıl 13 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilmişti. Değişiklikten etkilenmek istemeyen yabancıların alımlarını 13 Haziran'dan önce tamamlamak istemeleri nedeniyle söz konusu tarihe kadar yoğun alım işlemleri gerçekleşmişti. Bu durum bu yıl için yüksek baz etkisi yaratmıştı.

TÜİK verilerine göre, Haziran ayında Rusya Federasyonu vatandaşları satın aldıkları 733 konut ile ilk sırada yer alırken, bunu 333 konut ile İran, 175 konut ile Irak ve 168 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.