Konutta fiyatlar ‘yeni pazar yeri’ ile dengelenecek

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), uygulamaya koyacakları ‘yeni pazar yeri’ uygulamasıyla konuttaki fiyat manipülasyonlarının ve fırsatçılığın önüne geçecek. Teknoloji, tasarım, tabiat ve toplum olarak yeni vizyonunu 4T üzerine kuran GYODER, bu yıl hayata geçireceği online pazar yeri uygulamasıyla gayrimenkulde güvenilir alım satım platformu oluşturacak. Proje ile aynı zamanda yıllık 724 milyar liraya ulaşan sıfır konut pazarının genişletilmesi amaçlanıyor.

Dernek olarak 2023 vizyonlarının tanıtıldığı toplantıda konuşan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, hem akıllı, hem de vicdanlı şehirlere ihtiyaç olduğunu vurguladı. GYODER’in yeni hedefinin 4T vizyonundan beslenen bir kentsel kalkınma olduğunu ifade eden Kalyoncu, “Önce kar değil insan odaklı bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Önceliğimiz barınma, yatay mimari, ithal malzeme yerine yerli malzeme kullanmak. Sahip olduğumuz uzmanlık, tecrübe ve birikimle, sektörü geleceğe taşımayı ve değişen trendlerle değişime hazır bir Türkiye’ye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Toplumsal sorumluluklarımızın farkındayız, ekonomik büyüme ve geleceğin inşası için sektörümüzün önemini biliyoruz” dedi. Dünya Bankası’nın raporuna göre 2050’ye kadar 1 milyar yeni konut yapılacağını söyleyen Kalyoncu, “Kentleşme süreci hiç olmadığı kadar hızlı, 2011’de yüzde 50 olan kentleşme oranının 2050’de yüzde 70 olacağı öngörülüyor. Bu ihtiyaca karşılık vermek zorundayız ancak bunu nasıl yapacağımız çok önemli. Çünkü 2050’de kentleşme oranının yüzde 70 olması demek, biyoçeşitliliği olan milyonlarca kilometrekarelik alanın kentsel alana dönüşmesi demek” diye konuştu.

Sadece yap-sat değil yapkirala da olsun

Yapıların “salt ticari” değil hem ticari hem vizyoner olmasını hedeflediklerini kaydeden Kalyoncu, şunları söyledi: “Güncel tasarım ve üretim metotlarıyla geleceğin evlerini üretmek için ilham olmayı hedefliyoruz. İthal malzeme kullanımını azaltarak yerli malzemeyi olabildiğince sektörümüzde artırırken, yatay mimari odaklı kentsel stratejiyi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Konut-AVM ve ofis üçlemesini, lojistik-sanayi ve veri merkezi ile güçlendiriyoruz. Bizi geleceğe taşımayacak yap-sat modelinin yanı sıra yap-kirala modelini öneriyor, bu modelin kurumsal kiraya veren işletmeler üreterek kira bedellerinde bir manipülasyon olmasının önüne geçeceğine inanıyoruz.” Kalyoncu, en tanıdık gayrimenkul kalıplarından biri olan kentsel dönüşüm yerine kentsel kalkınma’yı kapsayıcı hale getireceklerini de kaydetti.

“Fiyatlar 2022 kadar sert olmaz”

Türkiye’deki konut ticaretinin yıllık 2.3 trilyon liraya ulaştığını açıklayan GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici, “Yıllık hacimde tüm Avrupa kıtası ile yarışacak seviyede, ortalama konut fiyatı endeksi verilerine göre 1 milyon 797 bin lira. Buna karşın sıfır konut projelerinin tüm detayları ile incelenebileceği, fiyatlar konusunda şeffaflık sağlayan, belediye kayıtları, tapu kayıtları ve diğer yasal durum bilgileri ile ilgili detaylar içeren, herkesin güvenle sıfır konut alabilecekleri bir platform ne yazık ki bulunmuyor. Yeni pazar platformu ile bu alan düzenlenecek” dedi. Çekici, bu yıl fiyatlarda çok sert yükseliş beklemediğini iletti.

Sermaye piyasalarında gayrimenkul ürünlerinin değeri hakkında bilgi veren GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertac Karaağaoğlu, “Ürünlerin piyasa değeri GYO’larda 230 milyar lira, GYF’lerde 40 milyar lira olmak üzere, toplamda 270 milyar liraya ulaştı” dedi.

KÖİ ile kiralar düşecek

GYODER’in gündeminde yer alan projelerden biri de kamu-özel işbirliği (KÖİ). Yeni konut modeli olarak sunulan projeye göre, kamu arsaları özel sektöre tahsis edilecek, mülkiyet hakkı kamuda kalacak. Bu arsalarda konut projesi geliştiren gayrimenkul firmaları, ya uzun vadeli kredisi ya da gayrimenkul sertifikası yöntemiyle fon yaratacak. Burada kira tutarlarını devlet belirleyeceği için fiyatlar makul seviyede kalacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin yapıldığını açıklayan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Hem devletçi hem de halkçı bir yaklaşım olan bu projenin kısa zamanda hayata geçeceğine inanıyoruz” dedi.