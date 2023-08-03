Konutta ‘tamamlanır mı’ korkusu oluşmaya başladı

Hamide HANGÜL

Almanya, Tayland, Dubai (BAE), Rusya, Türkiye ve Kazakistan olmak üzere 6 farklı ülkede çalışmaları bulunan ve inşaat başta olmak üzere 8 sektörde faaliyet gösteren RAMS Global, Türkiye’deki yatırımlarına da hız verdi. İstanbul’daki ilk projesi Ümraniye’deki Quattro Istanbul’da 8 ayda tamamlayan grup, 210 dairenin satışını 59 günde bitirdi. RAMS Garden Bahçelievler’de ise 24 ay planlanan teslim süresinin de öne çekilerek 14 ayda tamamlanması planlanıyor.

Grubun yeni projeleri, yatırım hedeflerini ve inşaat sektörüne yönelik değerlendirmeleri, düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan RAMS Global Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, “Türki Cumhuriyetlerde (başta Kazakistan olmak üzere) büyümüş ve bilgi birikimiyle deneyimiyle ve sermayesiyle Türkiye’ye değer katmak, ihtiyaç duyulan her alana ‘can suyu olmak’ için kolları sıvamış bir kurumuz” dedi.

Yatırım 2 milyar doları buldu

İnşaat sektöründe 4 milyon metrekare inşaatı tamamladıklarını, 2 milyon metrekare de devam eden inşaatlarının bulunduğunu açıklayan Bülbül, “Yatırımlarımız 2 milyar doları aştı. Gayrimenkul sektöründe yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz. İlerleyen dönemde halka arz da planlarımız arasında” dedi.

Grubun yeni projelerinden olan ve 2 etaptan oluşan RAMS City Haliç’in yüzde 87’sinin satıldığını söyleyen Bülbül, bir diğer RAMS Denizkent, Bayramoğlu projesinin de 1,5 milyon metrekarelik alanda yer aldığını, 8 etap ta 4 bin 400 konuttan oluşan projede, ilk etapta 5 blok ve 425 konut bulunduğunu söyledi. Toplantıda verilen bilgilere göre, Rams Global, Türkiye dışında Almanya, Tayland, Dubai (BAE), Rusya ve Kazakistan’da da projeler geliştiriyor.

Grubun, Almanya Magdeburg şehrinde 440 bin metrekare karma kullanıma alanına sahip projesinin yanı sıra, Tayland’da 1000 odadan oluşan 2 projeden birinin ise Eylül başı itibarıyla açılması planlanıyor. Paylaşımlı ofis ile yeme-içme sektörlerinde Kazakistan’da ve Türkiye’de yatırımları bulunan grubun, turizm sektöründe ise Kazakistan’da 2, Tayland’da 2, İstanbul’da 1, Bodrum’da 2 olmak üzere toplam 7 otel projesi bulunuyor.

Finansman sıkıntısı kaynaklı

Konut sektöründe fiyat artışlarının devam edeceğini öngördüklerini dile getiren Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Döviz kuru arttıkça bu fiyatlara yansıyor. Elimizde olmadan yapılan fiyat artışlarını da karşılamaya çalışıyoruz.

Diğer taraftan, enflasyonla mücadelede başarılı bir noktaya ulaşacağımıza eminim. Çünkü çalışkan bir ülkeyiz. Konut fiyatlarının kısa vadede yükselmesini öngörüyoruz, ancak uzun vadede istenilen seviyeye geleceğini düşünüyoruz.” Türkiye genelinde yaklaşık 700 bin müteahhit olduğunu söyleyen Bülbül, bazı inşaatlarda “acaba tamamlanır mı” diye bir korku oluştuğuna dikkat çekti.

Bülbül, bu durumda fiyat artışları, finansman sıkıntısının yanı sıra, müteahhitlerden de kaynaklandığına işaret etti. Bülbül, kendilerinin öz kaynaklarıyla konut projelerine geliştirdiklerini ve yatırımlarına bu şekilde devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Hattat’ın projesini üstlendi teslim Aralık 2024’de

Maslak’ta 20 yıldır yarım kalan Hattat Holding’e ait projeyi Rams Global’in üslenmesine de değinen Bülbül, inşaatın tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti: “20 yıldır yarıda kalmış bir projeyi devam ettiriyoruz. Projeyi Rams vizyonuyla çok hızlı teslim etmeyi planlıyoruz. Normalde 2025 sonu itibariyle ancak, bizim hedefimiz, bir yıl öncesinden 2024 Aralık itibariyle projemizi teslim edeceğiz” dedi.