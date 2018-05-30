Konuttaki kampanya 3 sektörü umutlandırdı

30 Mayıs 2018

İREM ÇETİNGÖZ

Konut sektöründe kredi faizinin yüzde 0.98’e çekilmesinin ardından da 41 firmanın başlattığı ‘yüzde 5 peşinat, yüzde 20 indirim’ kampanyası bazı sektörlerde de beklenti yarattı. Beyaz eşya, mobilya ve ev tekstili sektörü temsilcileri konut satışlarındaki olası hareketlerin kendilerine de pozitif etki yapabileceği görüşünde. Sektör temsilcileri konut sektöründe yapılan teşviklerin yansımalarının henüz görünmediğini ama gelecek dönem için beklentide olduklarını belirtiyor.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Ergün Güler, geçen yılın ocak-nisan dönemine göre 2018 ocak-nisan döneminde iç satışlarda yüzde 19.8 azalmanın olduğunu söyledi. Sektörün son 3 yıllık adet bazında satış rakamlarını açıklayan Güler, 2015’te iç pazarda 7.1 milyon, 2016’da 7.5 milyon 2017’de 8.5 milyon satışın gerçekleştiğini belirtti. Güler, sektörün 2015’te 18 milyon, 2016’da 19.5 milyon ve 2017’de 20.6 milyon adet beyaz eşya ihracatı yaptığını aktardı. Konut sektöründe yapılan kampanyaya ilişkin konuşan Güler, “Henüz yeni kampanya. Yansımalarını şu anda göremiyoruz. Bu yüzden de beyaz eşya yansımasını da bu aşamada bilemiyoruz” dedi.

Arçelik, 5.3 milyar TL satış yaptı

DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Arçelik AŞ yetkilisi beyaz eşya sektörünün son 3 yılını değerlendirdi. Yetkili, Türkiye beyaz eşya sektörünün 2015’te yüzde 6 büyüme ile 7.1 milyon, 2016’da yüzde 5 büyüme ile 7.5 milyon, 2017’de ise yüzde 14 büyüme ile 8.5 milyon adede ulaştıklarını söyledi.

Arçelik’in konsolide olarak 2018 yılı ilk çeyreğinde yüzde 14 büyüme kaydederek 5.3 milyar TL net satış gerçekleştirdiklerini belirten yetkili, “2017’de yüzde 29 büyüyerek net 20.8 milyar TL satış gerçekleştirdik. 2016’yı yüzde 14 büyüme ve 16.1 milyar TL ciroyla kapattık. 2015 ‘te yüzde 13 büyüme ve 14.2 milyar TL net satış rakımıyla bitirdik” diye konuştu.

“Şu anda hissedilen bir şey yok”

Konutta yapılan kampanya ile 6 günde 2 bin konutun satılmasının mobilya sektöründe henüz bir hareketliliğe neden olmadığını söyleyen Doğtaş Kelebek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, mayıstaki hareketliliğin önümüzdeki dönemde yansıyacağını belirtti. “Nisan ayında konut ve mobilya sektöründe küçülme var” diyen Doğan, kısa süre de olsa 2 bin konutun yeterli olmadığını savundu. Doğan, satışlarının artması için devletten KDV desteği beklediklerini kaydetti.

Stokların bitmesine katkısı olacak



Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın, konut kampanyasının kendi sektörlerine hızlı bir şekilde olumlu yansıyacağını söyledi. Dairelerin satıldığı andan itibaren halısı, mobilyası, perdesi ile tamamlanması gerektiğini belirten Aydın, son zamandaki konutların yatırımlık değil oturmalık satıldığına değindi. Son bir aydır özellikle iç piyasanın dövizdeki sıkıntıyla baş ettiğine dikkat çeken Aydın, “Firmalarda ürünler stoklarda bekliyor. Konuta yapılan bu kampanya ile kısa sürede satılan konut sayısı stokların bitmesine ciddi şekilde katkı yapacak. Markalar rahatlayacak” şeklinde konuştu.