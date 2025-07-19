Mert Başaran'dan ev sahibi olmak için proje önerisi

Türkiye’de son yıllarda hızla artan konut fiyatları ve barınma maliyetleri, geniş kesimleri ev sahibi olma hayalinden uzaklaştırdı. Yatırım danışmanı Mert Başaran, bu soruna alternatif bir çözüm önerisi sunarak “devlet garantili paylı mülkiyet sistemi”nin acilen devreye alınması gerektiğini söyledi.

Başaran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sistemin temelini şöyle anlattı:

“Elinizde 500 bin TL var ama 2,5 milyonluk ev almak istiyorsunuz. Bu durumda evin yüzde 20’sine ortak oluyorsunuz. Kalan paylar borsada işlem görüyor. Elinize para geçtikçe o paylardan satın alarak zamanla evin tamamına sahip oluyorsunuz.”

Modelin benzerinin taksi piyasasında yıllardır uygulandığını belirten Başaran, “Taksiciler buna ‘bijon’ diyor. Önce 1/16 pay alıyorlar, sonra çeyrek, yarım derken tam taksi sahibi oluyorlar. Bu sistemin aynısı konut piyasasına da uyarlanabilir” dedi.

Sistemin resmî hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Başaran, “Danaya nasıl ortak giriliyorsa, arkadaşlarla eve de öyle giriyoruz şu an. Ama bu çözümün devlet güvencesiyle, yasal zemine oturtulması şart” diye konuştu.