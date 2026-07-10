Nüfusu azalan Komşu'da yeni gözde küçük evler

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yunanistan'da konut piyasasında dikkat çekici bir dönüşüm yaşanıyor. Bir dönem geniş metrekareli evler ön plandayken, bugün alıcılar daha ekonomik ve işletme maliyeti düşük konutlara yöneliyor.

Son verilere göre geçen yıl satılan evlerin yarısı 51 ila 100 metrekare büyüklüğünde olurken, en fazla tercih edilen konut tipi ise 51-75 metrekarelik daireler oldu. Sektör temsilcileri bu eğilimin 2026 yılında da devam edeceğini belirtiyor.

Fiyatlardaki sert yükseliş tercihleri değiştirdi

Yunanistan'da konut fiyatları son 10 yılda yaklaşık yüzde 85 ila 100 arasında yükseldi. Bu artış, birçok alıcının bütçesine uygun bir ev bulabilmek için daha küçük metrekareli konutları tercih etmesine neden oldu.

Aidat ve emlak vergileri de etkiledi

Tercih değişiminin ikinci önemli nedeni ise konutların işletme giderleri. Büyük evlerde ısınma, soğutma, aidat ve emlak vergileri daha yüksek olduğu için, daha düşük maliyetli küçük daireler alıcılar açısından daha cazip hale geliyor.

Çocuksuz çiftlerin sayısı artıyor

Yunanistan'da nüfus azalırken tek kişilik hanelerin ve çocuksuz çiftlerin sayısı artıyor. Bu durum geniş konut ihtiyacını azaltırken, yeni projelerde uzun koridorlar ve büyük giriş holleri yerine yaşam alanını daha verimli kullanan kompakt tasarımlar öne çıkıyor.

En çok 51-75 metrekarelik daireler satıldı

2025 yılında gerçekleşen konut satışlarının; yüzde 26,4'ünü 51-75 metrekarelik daireler, yüzde 25,9'unu 76-100 metrekarelik konutlar, yüzde 19,2'sini 50 metrekare ve altındaki evler oluşturdu.

Buna karşılık 101-150 metrekare arasındaki konutların payı yüzde 20,8'de kalırken, 151 metrekarenin üzerindeki büyük evlerin satış oranı yalnızca yüzde 7,7 olarak gerçekleşti.

Atina ve Selanik'te de tablo değişmedi

51-75 metrekarelik daireler Atina bölgesindeki satışların yüzde 29'unu, Selanik'te yüzde 30'unu, Yunanistan'ın diğer bölgelerinde ise yüzde 24,6'sını oluşturdu.

Küçük konutlara artan ilgi aynı zamanda ülkedeki barınma sorununa işaret ediyor. Eurostat verilerine göre Yunanistan'da yaşayan her üç kişiden yaklaşık biri (yüzde 28,3), aşırı kalabalık konutlarda yaşamını sürdürüyor. Ayrıca ülkedeki konut koşullarının 2022 yılına kıyasla kötüleştiği belirtiliyor.