Orta gelirliye %0,69 faizle sıfır konut

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan "Yeni Evim" kampanyası ile orta gelirli kesime yeni konut alımında sağlanacak avantajlar da belli oldu. Orta gelirlilere yönelik "Yeni Evim Kampanyası"nın detayları açıklandı. 16 Ocak’ta başlıyor Kampanya kapsamında İstanbul'da 5 milyon liraya kadar finansman sağlanabilecek.

16 Ocak'ta başlayacak

Yeni Evim Projesi yeni konutlar için geçerli olacak, kampanyadan konutu olmayanlar yararlanabilecek. Asgari peşinat oranı yüzde 10, azami vade 15 sene olacak. Kredi faizi/kar payı yüzde 0.69’dan başlayacak. Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek.

İlk 3 yıl aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek. İlk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hane halkı geliriyle uyumlu ödeme imkanlarıyla sunulacak finansman modeliyle ilk etapta 100 bin ailenin tamamının birinci el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor. Bu kapsamda, yüzde 0,69’dan başlayan vade farkı, 15 yıl vadeli, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 milyon TL'lik konutta aylık taksitin 13 bin 587 TL olacağını ve Hazine desteği ile ilk yıl taksit ödemesinin 4 bin 410 TL'ye düşeceğini söyledi.

Kredi üst limiti 5 milyon lira olacak

Limitler 3 bölgeye göre belirlendi. İstanbul birinci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller 3. bölge. 1.bölgede azami geliri 80 bin TL olan, 2. bölgede 65 bin TL olan, 3 bölgede 45 bin TL olanların faydalanacak.

Müteahhitlere KGF destekli kredi

Konut üretme taahhüdü veren müteahhitlere Hazine destekli KGF kefaletiyle 25 milyar liralık finansman imkanı sunulacak. Yeni Evim Kampanyası'nda ilk etapta 100 bin ailenin ev sahibi yapılması planlanıyor.

“Konut fiyatları takip edilecek”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Arsa ve veraset üzerinden hissesi düşenler varsa, bu hisse 50'den fazla değilse bu projelere başvurabiliyorlar" dedi. Konut fiyatlarını takip edeceklerini kaydeden Kurum ''Projeye dahil olan firmalar belirlediğimiz kriterler çerçevesinde girecek ve kampanya süresince konut fiyatlarını sabit tutacaklar. Bu kampanya ile yaklaşık 600 milyar liralık katma değer oluşacak" diye konuştu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ NE DEDİ?

Tüm paydaşları besleyen bir yaklaşım

Ziya Yılmaz/ DAP Holding Yön. Krl. Başkanı Alt sektörlerle birlikte yaklaşık 300 sektörü harekete geçiren gayrimenkul sektörü, bu özelliğiyle de ekonominin dinamosu konumunda. Bu kampanyanın özeti şu; şu an Avrupa’da ne uygulanıyorsa, bizim ülkemizde de uzun vadeli, 180 ay gibi ciddi bir süreyle konut kredisi verilmiş oluyor. Böyle bir dönemde Türkiye’nin orta sınıf alıcı için bu kampanyayı yapması, tüm paydaşları besleyen bir yaklaşım. Bu açıdan konut alıcısının bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum.

Uygulama sektördeki tıkanıklığı açacak

Tamer Özyurt / Özyurtlar Holding Yön. Krl. Başkanı Kampanya kapsamında azami 15 sene vadeli finansmanlarda faiz oranı yüzde 0,69 olarak açıklandı. Vatandaşın ilk üç yılda ödeyeceği aylık taksit tutarının belirli bir kısmının bakanlık tarafından üstlenilmesi de rahatlatıcı bir uygulama olacak. Özellikle orta gelirli vatandaşın hedeflendiği ve hane gelirine göre belirlenecek olan finansman modelinin planlandığı bu kampanyanın ses getireceğine inanıyorum. Gelire göre kredi uygulaması sektördeki tıkanıklığı açacak.

Arzı destekleyecek etkili bir teşvik oldu

İrfan Aşçıoğlu/Aşçıoğlu Yön. Krl. Başkan Vekili Bu kampanya satın alma gücünü arttırıcı özelliği ile başta tüketiciler olmak üzere, arzı destekleyen teşvikleri ile gayrimenkul geliştiricilere ve alt sektörlere olan etkisi ilk genel ekonomik görünüme pozitif etki sağlayacak. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan gayrimenkul sektörü, yaklaşık 250 farklı sektörü ve binlerce iş alanını besliyor. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi için çok önemli bir gelişme olacağını ve çok iyi planlandığını söylemek mümkün.

İç piyasa satışı durma noktasına gelmişti

Abdüssamet Bahadır / Bahaş Holding CEO’su Bugüne kadar yabancı yatırımcının gayrimenkul sektörüne olan ilgisi, sektörümüzü canlı tuttu. İç piyasa satışları ise bir süredir neredeyse durma noktasına gelmişti. Konuta olan ihtiyaç mevcuttu ancak ekonomik şartlar nedeniyle satışlarda bir türlü istenilen seviyeye ulaşılamıyordu. Yeni Evim Programı ile hane halkı gelirine göre belirlenecek kredi faiz oranları, sektörde harekete neden olacak. Bekleyen kesim harekete geçecek. Ayrıca konut üreticileri için önemli bir destek sağlayacak.

Durgunluğa ilaç gibi gelecek, yatırım başlar

İhsan Çulhalık / İnsay Yapı Yön. Kurulu Başkanı Gayrimenkul sektöründe iç piyasadaki durgunluğun sürdüğü, ihtiyaca rağmen konut alımlarının durma seviyesinde olduğu bir dönemde bu kampanya ilaç gibi geldi demek yanlış olmaz. Yeni Evim Programı ile hem evi olmayan orta gelirli vatandaşa ev sahibi olma şansı doğdu, hem de müteahhide verileceği açıklanan 25 milyar liralık finansman desteğiyle yeni yatırımların önü açılmış oldu. Böylece müteahhitler yeni projelere başlayabilecek. Önümüzdeki dönemde konut üretim ve satış rakamlarının yukarılara doğru çıktığı günleri göreceğiz.

Sektör bu yıl eski canlılığına kavuşacak

Sedat Al / FKG İnşaat Genel Müdürü Kampanyada hedef, yeni ev alacaklara avantaj sağlamak. Son aylarda açıklanan sektörel resmi veriler konut üreticisini de yerli yatırımcıyı da mevcut şartlarda memnun etmiyordu. Bu kampanya sektörde harekete neden olacak. Özellikle finansman sorunlarının çözülmesiyle sektör canlanacaktır. Bakanlıklarımız da buradan yola çıkarak kampanyalar planlıyor. İnsanlar paraya erişemediği için konut alamıyordu, şimdi finansmana erişimde ve ödemelerde kolaylık sağlanmış oldu. Sektörümüz 2023 yılında eski canlılığına kavuşacak.

Şehirlerin gelirine göre ayrılması önemli

Sedat Karakütük / Golden Sign Kurucu Ortağı Özellikle finansman sorunlarına çözüm getirilmesi ve konut sahibi olmak isteyenlerin de gerçekçi yaklaşımlarla desteklenmesi önemli. Yeni Evim Programı’yla evi olmayan vatandaş ev sahibi olma imkanına kavuştu. Finansal destek sağlanırken şehirlerin gelirine göre bölgelere ayrılması ve hane halkı toplam gelire bakılması bunlar önemli detaylar. Ayrıca ilk üç yıl için ödemelerde vatandaşa bakanlık desteği ve müteahhitler için de finansman desteği var. Her yönüyle düşünülmüş bir kampanya. Sektöre katkısı kaçınılmaz.

Maliyetler lüks konut üreticisini zorluyor

Hamit Demir/Demir Grup Yön. Kurulu Başkanı Ülkemizin 81 ilinde milyonlarca vatandaşımızı 0,69 gibi oldukça düşük kredi oranıyla ev sahibi yapacak olan kampanya, sektörümüz için de can suyu olacak. Satışlara olumlu yansıyacaktır. Öte yandan inşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle konut maliyetleri oldukça yüksek seyrediyor. Yükselen maliyetler karşısında lüks konut üreticileri bu kampanyadan ne kadar yararlanabilecekler, kampanya dahilinde ne kadar konut üretebilecekler soruları belirsizliğini koruyor. Gayrimenkul sektörü 200'ün üzerinde yan sektöre kaynak sağlıyor.

Şişen fiyata aldanmayın, fırsatçıya kanmayın

Emlak Danışmanları Derneği Başkanı Şadi Akdağ: Orta gelir grubuna yönelik konut kampanyasının ikinci el piyasasında da konut fiyatlarını aşağı çekeceğini söylenen Emlak Danışmanları Derneği Başkanı Şadi Akdağ, “Hem satılık hem de satışta bir yıl içerisinde konutlar gerçek değerini bulacak. Şişirilmiş fiyatlara aldanmayın fırsatçılara fırsat vermeyin” dedi. Kampanya ile birlikte birçok kiracının ev sahibi olacağını ifade eden Akdağ, şunları söyledi: “Kiracılar mal sahibi olunca dairler boşalacak. 8-10 dairesi olan mecburen boşalan dairesini satacak. Bugün 2 milyon lira olan ikinci el evin değeri 1 milyona kadar düşecek. Bankalar uygun kredi sağlarda birinci el konutlarda da fiyatlar aşağı iner.” Özellikle emlak satışı yapan portallarla ilgili ‘dolandırıcılık’ uyarısında bulunan Akdağ, emlak danışmanlarının yetki belgesiyle çalışmak zorunda olduğuna dikkat çekti. Portallarda yetki belgesiz kişilerin istediği gibi ilan yayınladığını belirten Akdağ, “Portalların yüzde 90’ı şişirme ilan. Biz gerçek emlak beyanları yapılarak gayrimenkulün gerçek değerinde satılmasını ve yetki belgesinin ilanın altında yayınlanmasını istiyoruz” dedi. Akdağ, portallarla ilgili gelecek hafta yasal işlem başlatacaklarını da ekledi.

Artış kontrol edilecek ancak fırsatçılara dikkat

İTO Gayrimenkul Hizmetleri Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan: Orta gelir grubuna yönelik konut kampanyasında sadece şartları yerine getiren projelere finansman desteği sağlanacağına dikkat çeken İstanbul Ticaret Odası ( İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, ‘durumdan vazife çıkarmaya’ çalışan fırsatçılar olabileceği noktasına işaret etti. Mevcut uygulamanın açıklanan haliyle buna çok fırsat tanımayacağını ancak fırsatçılar olabileceğini söyleyen Akdoğan, “İkinci el kapsam dışı bırakıldığı için piyasanın çok manipüle edileceğini sanmıyorum. Fiyat artışı olsa da piyasada çok yer bulamayacak. Yine de spesifik örnekler çıkacak” dedi. Kampanyaya dahil olacak firmaların son başvuru tarihlerine kadar fiyatlarını artırmama taahhüdü vermeleri gerektiğini dile getiren Akdoğan, şunları söyledi: “Bu da fiyatların manipüle edilmemesi yönünde önemli. Bakanlıkta komisyon kurulacak ve komisyon kampanyalara dahil olan projeleri inceleyip denetleyecek. Aykırılık tespit edildiğinde de gerekli yaptırımlar yapılacak. Ama sahada uygulanabilirliği ne kadar olur bunu göreceğiz. "

Anadolu’daki projeler ivme kazanacak

TMB Başkanı Erdal Eren: Dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına destek veren ‘Yeni Evim Projesi’nin Türkiye müteahhitlik sektörüne de ivme kazandıracağını söyleyen Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Eren, “Özellikle yüzde 1’in altında konut kredisi verilmesi son yıllarda hep talep ettiğimiz bir çareydi. Bugün yüzde 0.69 olarak açıklandı. Bu da olumlu bir adım” dedi. Erdal Eren, büyük şehirlerin merkezlerindeki konut projelerinin misliyet ve dolayısı ile satış fiyatları nedeniyle bu proje kapsamında satılabilmesinin mümkün olmadığını da belirtti. Eren, “Öte yandan şehirlerin varoşları ve özellikle Anadolu’daki şehirlerde yeni konut projelerinin başlaması açısından küçük ve orta ölçekli konut üreticisi müteahhitlere olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.

Birinci el konut desteklenecek üretim artacak

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu: Devletin sektöre verdiği desteği çok önemli bulduklarını söyleyen Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Çünkü şu anda konut ve barınma meselesi milli bir meseleye dönüştü. Bu noktada devletimiz bu adımları atmışken biz de iş dünyası olarak konuya toplumsal ve sosyal açıdan yaklaşmalıyız. Açıklanan kampanya birinci eli destekleyen ve ilk defa konut sahibi olacak kişilerin erişimini kolaylaştıracak bir sistem. İnsanların aylık geliriyle faizi ödeyebildiği bir kredi imkanı, birinci el piyasasını ve üretimi desteklerken, ilk defa ev alacaklara özel kriterler oluşturularak toplumsal ve sosyo-ekonomik katkı artırılacak” dedi. Açıklanan kararların, ilk kez konut sahibi olacaklar için çok olumlu adımlar olarak yorumlayan Kalyoncu, “Devlet atılacak adımları hızla atarken, özel sektör de üzerine düşeni yapmalı. GYODER olarak erişilebilir kiralık konut modeliyle biz de konut geliştirme süreçlerinde yeni bir iş modeli ile halkımızın ve devletimizin yanında olacağız” diye konuştu.

Böyle bir kampanya konut sektörünü ateşler

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: “Herkes düşük kredili ev alımına olanak sağlayan bir kampanya beklerken, detaylarda konut üretimini teşvik eden ve konut alımına finansal destek veren sosyal içeriği çok fazla olan önemli başlıklar olduğunu gördük” diyen İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Durgun bir dönemden sonra böyle bir kampanya konut sektörünü ateşler. Tekrar sektör oyuncuları işlerine daha büyük bir gayretle sarılır. Uygulama, şartları taşımadığı için kampanyaya dahil olmayan konut firmalarının katkı payı vererek kendi özel düşük faizli satış kampanyası başlatmasını sağlayacaktır” diye konuştu.