Orta gelirliye yeni konut kampanyası
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları, yarın ortak basın toplantısıyla duyuracak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Nebati ve Bakan Kurum, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları, çarşamba günü saat 10.00’da Ankara’da düzenlenecek ortak basın toplantısında kamuoyuyla paylaşacak.
Bu konularda ilginizi çekebilir