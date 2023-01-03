Orta gelirliye yeni konut kampanyası

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Nebati ve Bakan Kurum, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları, çarşamba günü saat 10.00’da Ankara’da düzenlenecek ortak basın toplantısında kamuoyuyla paylaşacak.