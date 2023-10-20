Poundla kirada yatırımcının yeni gözdesi Kuzey Kıbrıs

Hamide HANGÜL

Forbes’un 2021 yılında emlak yatırımında en doğru adreslerden biri olarak gösterdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yabancı gayrimenkul alıcısının gözdesi oldu. Ada’da son 3 yılda gayrimenkullerin döviz üzerinden yüzde 40-50 değer kazancı, yaklaşık yüzde 10 dövizle kira getirisi ve yatırımın hızlı geri dönüşüyle yabancıların yanı sıra, Türkler de konut alımlarını hızlandırdı.

Pandemiden bu yana, konut alımlarına yaklaşık 1,5 miyar pound yatırım yapıldığı tahmin ediliyor. Türk vatandaşlarının konut alımlarının ise yüzde 3-5 ile sınırlı kalmış durumda. Ada’da yerli ve yabancı inşaat firmalarının 100’lerce konut projelerinin yükselmeye başladığına işaret eden The Best Invest CEO’su Dara Altunyay, “Doğu’dan da Batı’dan da konut yatırımcısı çekiyor” dedi.

100’lerce proje yükseliyor

Ada’da gayrimenkul değer kazancının, proje başlangıcından teslime kadar geçen iki yıllık sürede, iki katı bulduğuna işaret eden Altunyay, “Bugün 80-90 bin pounda (3,1 milyon TL) satın alınan bir stüdyo dairenin, gayrimenkul değer kazancı böyle devam ederse, iki yıl sonra proje bittiğinde 140-150 bin pounda (5.05 milyon TL) fiyatlanması söz konusu” dedi.

Kıbrıs’ta yaklaşık 100 firma bulunduğunu söyleyen Altunya, “Sadece 8-10 firmanın 50’ye yakın inşaat projesi bulunuyor. 100’lerce proje var diyebiliriz” dedi. KKTC’nin yaklaşık 400 bin nüfusa karşılık, 5 milyon turist aldığına işaret eden Altunya, verilere göre, 240 gün doluluk oranı olduğunu, ancak kendilerinin 200 gün üzerinden hesapladıklarını belirterek, “O noktada bile yatırımın geri dönüşünde 9 ile 11 yılları buluyoruz pound cinsinden.

Bizim üstlendiğimiz projeler, sosyal aktiviteleri zengin projeler. Ancak şehir içinde münferit binalarda, mahalle içlerinde turizmin olmadığı binalarda 15-16 yıl seviyesinde” diye konuştu. Güney’de ise fiyatların daha yüksek olduğunu söyleyen Altunyay, Kuzey’de 90 bin pound olan bir konutun, Güney’de 400 bin poundu bulduğuna işaret etti.

Mahallece gelen Moskovalılar var

KKTC’de konut yatırımına yabancıların yanı sıra Türk vatandaşlarının da ilgi gösterdiğini vurgulayan Dara Altunyay, “Doğu’dan ve Batı’dan yaygın alıcı buluyor. Mahallece gelen Moskovalılar var. Kuyruk bekliyorsunuz satış ofisinde. Bu ayın 20’sinde 2 bin 450 dairelik bir proje lansmana çıkacak. Şu anda 6 bin talep var. O gece bitecek, satışa kapanacak. Şu anda Çekya, Macaristan, Bulgaristan, Polonyalılar çok fazla.

Rusça konuşan ülkeler, İskandinavlar, İsveç, Norveç, Danimarka, Belçika’dan talep var. Bütün bir İskele şehrinin yüzde 3’ü Türk alıcılardan oluşuyor. İskele bölgesi, 2021 yılından bu yana yaklaşık 500 milyon poundun üzerinde yabancıdan gayrimenkul yatırım almıştır. Ada’da toplamda 1,5 milyar pound olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun 3’te 1’i İskele bölgesinde” diye konuştu.

90 bin pound'luk dairede kira 900 pound

Yine KKTC’de konut alıcısının istemesi halinde, proje geliştiren inşaat firmasının, konutu yatırım amaçlı turizme açtığına işaret eden Altunya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mülk yönetimi yapılıyor. Yani, turizm bölgelerinde firma size daireyi satıyor. İki yıl sonra teslim ediyor. Sonra size soruyor.

‘Dairenizin tasarrufun nasıl planlıyorsunuz, dairenizi biz yönetebilir miyiz?’ Siz eğer, inşaat firmalarının kiralama bölümünü, kiracınız olarak alırsanız, dairenizi platformlar üzerinden turizme açıyor. 90 bin poundluk bir dairenin 850- 900 pound arasında kira getirisi var. Bundan sonra nereye geleceğini turizm belirleyecek.”

Kiranın yanı sıra, konut değerlerinin de hızlı yükseliş gösterdiğini belirten Altunyay, 2024 yılında 80 bin pounda alınan bir konutun, 2025 başında 117 bin pounda ulaşabileceğine işaret ederek, “Bunda hiç şaşırmadık” diyerek, değer kazancındaki yükselişe işaret etti.