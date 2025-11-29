Reliance’tan 11 milyar dolarlık yapay zekâ veri merkezi yatırımı

Reliance Industries, Brookfield Asset Management ve Digital Realty Trust’ın oluşturduğu Digital Connexion ortak girişimi, Andhra Pradesh Ekonomik Kalkınma Kurulu ile bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.

Proje kapsamında Visakhapatnam’da 400 dönümlük bir alana yayılacak veri merkezi kampüsünün toplam kapasitesinin 1 gigawatt (GW) olması hedefleniyor. Yatırımın 2030’a kadar kademeli olarak 11 milyar dolara ulaşması planlanıyor.

Bulut altyapısına 12,7 milyar dolar

Son dönemde Hindistan, büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezi yatırımlarıyla öne çıkıyor. Google, Ekim 2025’te yine Visakhapatnam’da beş yıl içinde yaklaşık 15 milyar dolarlık yapay zekâ altyapı yatırımı planladığını duyurmuştu. Amazon ise 10 yılın sonuna kadar Hindistan’da bulut altyapısına 12,7 milyar dolar ayırmayı hedefliyor. OpenAI de ülkede 1 GW kapasiteli bir veri merkezi seçeneğini değerlendiriyor.

Hindistan genelinde yaygınlaşmasını amaçlıyor

Reliance, Google ile yaptığı stratejik ortaklık çerçevesinde yapay zekânın Hindistan genelinde yaygınlaşmasını amaçlıyor. Google Cloud’un yapay zekâ donanım hızlandırıcılarına (TPU’lar) erişimin artırılması ve temiz enerjiyle çalışan büyük ölçekli bilişim altyapısının kurulması öne çıkan hedefler arasında.

Öte yandan Tata Consultancy Services (TCS) ve TPG de HyperVault AI Data Centre adlı yeni bir ortak girişim kurarak milyarlarca dolarlık yeni veri merkezi yatırımları için hazırlık yapıyor.