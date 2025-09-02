Sahte ev ilanları vatandaşı tuzağa düşürüyor

Konut sahibi olmak iste­yen vatandaşların ilan aramak için sıklıkla başvur­duğu “sarı sayfa” olarak bili­nen ilan platformunda sahte ilan patlaması yaşandı. İlan girişleri için yeterli önlemle­rin alınmaması nedeniyle va­tandaşlar mağdur olurken, dolandırıcılık riskiyle de kar­şı karşıya kalıyor. Bazı gerçek ilan sahiplerinin evin değe­rinden çok daha uygun fiyata sahte ilan girişleri yaptıkları, sonrasında “Daire satıldı, baş­kasını gösterelim” oyunu ile ellerindeki konutları satmaya çalıştıkları öğrenildi. Bazı do­landırıcıların ise uygun fiyatlı ilanı satın almak isteyen kişi­lerden kapora alarak ortadan kaybolduğu görüldü.

Sadece dolandırıcılar değil bazı emlakçılar da yapıyor

“Sarı sayfa” olarak bilinen ilan sitelerindeki sahte ilanlar bir yandan gayrimenkul sek­törüne olan güveni zedelerken bir yandan da vatandaş mağ­duriyetleri yaratmaya devam ediyor. Piyasanın çok altında rakamlara verilen ilanlar, do­landırıcıların kapora alıp orta­dan kaybolmasına zemin ha­zırlarken, burada ilan siteleri ise hiçbir sorumluluk üstlen­miyor. Uzmanlar, gerçek dışı ya da manipülatif ilanlara kar­şı caydırıcı, astronomik ceza­lar getirilmesi halinde bu so­runun büyük ölçüde ortadan kaldırılacağını ifade ediyor.

Dolandırıcıların kapora alarak vatandaşları mağdur ettiği düşük fiyatlı ilanların unvanını kötüye kullanan ba­zı emlakçılar tarafından da yapıldığı öğrenildi. Değerinin çok altında sahte bir konut ila­nı yükleyen bu tarz emlakçıla­rın, vatandaşların kendileri­ni aramasını sağlayarak “İlan­daki daire satıldı, uygun başka dairelerimiz var” aldatmaca­sıyla ellerindeki konutları sat­maya çalıştıkları tespit edildi.

ALO 175 şikayet hattı açık

Ticaret Bakanlığı bu tür sahte ilanların sona ermesi için yakın zamanda “Elektro­nik İlan Doğrulama Sistemi”­ni devreye almıştı. Ayrıca Rek­lam Kurulu da bu tarz ilanla­rı tespit edip ilan sahiplerine ceza yazıyor. Ancak ilan site­lerinin yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmemesi nedeniyle hala bu tür ilanlarla karşılaşılabiliyor. Bu tarz sahte ilanlar bakanlığa şikayet edil­diğinde, yayınlanan ilan plat­formuna ceza uygulanması söz konusu olabiliyor. Vatandaşlar Ticaret Bakanlığı’na bağlı ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ve e-devlet üzerinden de şikayet­lerini iletebiliyor. Bu konuyla ilgili bakanlığa çok sayıda şika­yet iletildiği de öğrenildi.

Sahte ilanlar nasıl anlaşılır?

İlan sitelerinden konut almak isteyen vatandaşların bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin bölgedeki ortalama fiyatlara göre çok düşük rakamlı ilanlar genellikle aldatıcı olabiliyor. “Acil satılık, değerinin yarısı” gibi ifadelere de dikkat edilmesi gerekiyor. İnternetten alınmış, başka ilanlarla da çıkan fotoğrafların olduğu ilanlara dikkat etmek gerekiyor. İç mekan yerine sadece dış cephe fotoğrafları varsa bu noktada da ilanın sahte olma ihtimali bulunuyor. İlan metni çok kısa olanlar ile “ilan sahibi sadece WhatsApp üzerinden konuşmak istiyor” şeklindeki ilanlara da şüpheyle yaklaşılması gerekiyor.