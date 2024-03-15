Şubat ayında ne kadar konut arandı

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,3 artarak 93 bin 902 oldu. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve %17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 300 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 45 konut ile Tunceli ve 51 konut ile Bayburt oldu.

Yabancılara Şubat ayında bin 846 konut satışı gerçekleşti



Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %44,9 azalarak bin 846 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2,0 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 691 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 659 konut satışı ile Antalya ve 151 konut satışı ile Mersin izledi.

Kadınların gayrimenkule ilgileri giderek artıyor

Emlakjet Şubat ayı verilerinde de kadınların erkeklere oranla daha fazla konut arama yaptığı görülüyor. Şubat ayında kadın/erkek konut arama oranı, kadınlarda %63, erkeklerde %37 şeklinde seyrediyor.

Kiralarda radikal artış yaşayan il ve ilçeler ise şöyle;

Şubat ayı kira artışlarında il bazında Ankara ve Aydın başı çekerken; Diyarbakır ve Konya illerinde de bir önceki aya oranla hissedilir bir artış gözlendi.

İstanbul-Esenyurt’da Şubat ayında, bir önceki aya oranla %9 oranında kira artışı oldu.

Yerel seçimlerin sektöre beklenen etkileri:

Emlakjet kullanıcılarının %42’lik bir kesimi seçim sonrası gayrimenkul sektöründe fiyat artışı öngörüyor. Yerel seçimlerle beraber ekonomide beklenen hareketlenmelerin gayrimenkul sektörünü de yakından etkileyeceğini belirten Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, Emlakjet kullanıcılarının yerel yönetimlerden en çok kentsel dönüşüm ve kiracı-ev sahibi sorunlarına çözüm beklediklerini belirtti.